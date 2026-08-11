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Η ευτυχία της Κατερίνας Καινούριου δεν κρύβεται.

Η Κατερίνα Καινούριου δεν χρειάζεται μακιγιάζ.

Αν και δεν την έχουμε συνηθίσει να εμφανίζεται αμακιγιάριστη η γνωστή παρουσιάστρια ανάρτησε φωτογραφίες από τις διακοπές της χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

«Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία…» έγραψε στη λεζάντα και στην επόμενη φωτογραφία ήρθε η απάντηση.

{https://www.instagram.com/p/Db6EuVBCBSF/?img_index=1}

Αγκαλιά με τον γιο της η Κατερίνα Καινούριου προσφέρει στους followers της στο Instagam ένα γεμάτο καρουζέλ με φωτογραφίες του, τα μπιμπερό του, το φορμάκι του με το ευφάνταστο σύνθημα «να σε Πάρο αγκαλιά» αλλά και διατροφικές ατασθαλίες με μπέργκερ και γλυκά.