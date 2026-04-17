Τόσο ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, όσο και η Κατερίνα Καινούργιου πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά από τον ερχομό της κόρης τους.

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς την Παρασκευή 3 Απριλίου, η γνωστή παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι, φαίνεται να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο έχουν στην αγκαλιά τους τη μικρή Ξένια και δεν σταματούν να εκφράζουν τη χαρά τους.

Σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, δύο εβδομάδες μετά από τη γέννηση του παιδιού τους, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μία κάρτα με τον αριθμό «2», αφιερωμένη στην κόρη της.

Αντίστοιχα, όπως όλα δείχνουν, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, είναι τρελαμένος με την Ξένια, ενώ λίγες ώρες αργότερα έκανε repost στο Instagram ένα story, στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος να φορά μία μπλούζα που γράφει: «daddy».