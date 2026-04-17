Την δική της απάντηση έδωσε η Μαρία Ιωαννίδου στη δήλωση του Δημήτρη Παπάζογλου.

Η Μαρία Ιωαννίδου, ύστερα από τη δήλωση του Δημήτρη Παπάζογλου, ότι δεν του άρεσε χορευτικά, έδωσε τη δική της απάντηση μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day».

Ο Δημήτρης Παπάζογλου, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο φακό της ίδια εκπομπής ανέφερε: «Χωρίς να θέλω να την προσβάλλω δεν μ’ άρεσε σαν χορεύτρια, δεν με «άγγιζε». Είχε ένα πάρα πολύ καλό σώμα βέβαια. Έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε το…».

Έτσι, το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η Μαρία Ιωαννίδου απάντησε στις συγκεκριμένες δηλώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, «Σειληνός-Ιωαννίδου». Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το αν ο Δημήτρης Παπάζογλου ήταν καλό χορευτής, η ίδια τόνισε ότι δεν έκανε καριέρα:

«Καλός χορευτής ήταν. Δεν ήταν ο Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για εμένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι; Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά».

Και πρόσθεσε: «Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου. Λοιπόν, κλείσε το στόμα σου».

