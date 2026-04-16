Όσα δήλωσε για τη Μαρινέλλα και τη Μαρία Ιωαννίδου.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, μίλησε ο Δημήτρης Παπάζογλου, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της Μαρινέλλας.

Η ερμηνεύτρια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της ανεξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου, μιλώντας για εκείνη εξήγησε ότι τους συνέδεε μία βαθιά και ουσιαστική φιλία: «Ο θάνατος της Μαρινέλλας ήταν μεγάλη απώλεια για όλους μας. Για εμένα ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και πενθώ. Έχω την αίσθηση της μυρωδιάς του δέρματός της. Όχι το άρωμά της, του δέρματός της».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο δημοσιογράφος θέλησε να μάθει την άποψη του Δημήτρη Παπάζογλου σχετικά με την ηθοποιό και χορεύτρια, Μαρία Ιωαννίδου: «Χωρίς να θέλω να την προσβάλω δεν μ’ άρεσε σαν χορεύτρια, δεν με «άγγιζε». Είχε ένα πάρα πολύ καλό σώμα βέβαια. Έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησε το…».

