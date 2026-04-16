Το «ΜCP Warrior» με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επιστρέφει ζωντανά για τον μεγάλο τελικό, το Σάββατο 18 Απριλίου στις 19:00, στον ΑΝΤ1+.

Η στιγμή που όλοι περίμεναν, έφτασε. Το Σάββατο 18 Απριλίου στις 19:00 το ΜCP Warrior έρχεται με τον πιο εκρηκτικό, τον πιο καθοριστικό, τον απόλυτο LIVE τελικό, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Ο μεγάλος τελικός του ΜCP Warrior με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο έρχεται ζωντανά από το Regency Casino της Θεσσαλονίκης για να αναδείξει τον 1ο Έλληνα MCP Warrior.

Δύο αντίπαλοι, μία ευκαιρία και ένα όνομα που θα γραφτεί στην ιστορία! Η ένταση κορυφώνεται και η αδρεναλίνη χτυπά κόκκινο, καθώς δύο κορυφαίοι μαχητές, ο Άγγελος Γιανκόβ από την μπλε ομάδα και ο Παύλος Ντατίδης από την κόκκινη ομάδα, μπαίνουν στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) για τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.

Το μεγάλο έπαθλο των 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με τη BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000€, ανοίγουν τον δρόμο για τη διεθνή σκηνή του MMA, μετατρέποντας αυτόν τον τελικό σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα: σε ένα καθοριστικό βήμα για μια παγκόσμια καριέρα.

Μέσα στο οκτάγωνο δεν υπάρχει χώρος για δεύτερες σκέψεις. Μόνο δύναμη, τεχνική, πάθος και η απόλυτη θέληση για νίκη. Εκεί όπου κρίνεται η υπεροχή, ένας θα καταφέρει κατακτήσει την κορυφή και θα ανοίξει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο μεγάλος live τελικός του ΜCP Warrior δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι το φινάλε μιας μάχης και η αρχή για τη διεθνή σκηνή του MMA.

