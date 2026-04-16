Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στο CNBC, με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων της σόλο καριέρας του, παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει στην σελίδα του στο Instagram.

Ο 52χρονος σταρ, εξήγησε ότι η ορθογραφία και η γραμματική του, είναι το αδύναμό του σημείο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί το ΑΙ για να διορθώσει και να επιμεληθεί τα όσα θέλει να αναφέρει.

Όπως εξήγησε γράφει όσα θα ήθελε να μεταφέρει και στη συνέχεια τα προωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη: «Με ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά. Αυτά που γράφω στο Instagram, δεν μπορώ να τα ορθογραφήσω, η γραμματική μου είναι απαίσια. Το τακτοποιεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.