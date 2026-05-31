Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε περιπτώσεις εμφάνισης τέτοιων θαλάσσιων ζώων κοντά στις ακτές, είναι σημαντικό να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις και να αποφεύλεται κάθε ενέργεια που μπορεί να τα ενοχλήσει ή να διαταράξει τη φυσική τους συμπεριφορά.

Έκπληξη και θαυμασμό προκάλεσε η εμφάνιση μιας φάλαινας στα ανοιχτά του Θεολόγου, στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, με το εντυπωσιακό θαλάσσιο θηλαστικό να καταγράφεται σε βίντεο την ώρα που κινούνταν ήρεμα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Lamiareport, το σπάνιο στιγμιότυπο κατέγραψαν πολίτες που βρίσκονταν κοντά στην ακτογραμμή, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

{https://www.tiktok.com/@lamiareport.gr/video/7646121078242233622}

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν αρκετά είδη φαλαινών και δελφινιών, με τον Βόρειο Ευβοϊκό να αποτελεί κατά καιρούς πέρασμα για μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά.

Στο βίντεο που καταγράφηκε, η φάλαινα διακρίνεται να αναδύεται στην επιφάνεια του νερού, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους είχαν την τύχη να βρεθούν στο σημείο. Η ήρεμη κίνησή της και το μέγεθός της εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολουθούσαν με δέος την πορεία της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απρόσμενη επίσκεψη της φάλαινας στον Βόρειο Ευβοϊκό χάρισε, πάντως, ένα σπάνιο θέαμα και υπενθύμισε τον πλούτο της θαλάσσιας ζωής που φιλοξενούν οι ελληνικές θάλασσες.