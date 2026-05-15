Οι αρχές της Δανίας εξετάζουν αν μια νεκρή μεγάπτερη φάλαινα που εντοπίστηκε κοντά στο νησί Άνχολτ είναι ο «Τίμι», το νεαρό κήτος που είχε διασωθεί πρόσφατα στη Γερμανία.

Το ενδεχόμενο η νεκρή φάλαινα που εντοπίστηκε στα χωρικά ύδατα της Δανίας να είναι ο «Τίμι» εξετάζουν οι αρχές της χώρας. Η περιπέτεια και οι προσπάθειες διάσωσης και επανένταξης του «Τίμι» είχαν συγκινήσει τη Γερμανία τις προηγούμενες εβδομάδες.

Το νεαρό αρσενικό κήτος είχε μεταφερθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα μέσω ειδικά εκβαθυμένου καναλιού πάνω σε φορτηγίδα γεμάτη νερό και οδηγήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα, σε μια επιχείρηση που χρηματοδοτήθηκε από δύο εύπορους Γερμανούς κοντά στην παραλία του Τίμεντορφ, από όπου πήρε και το όνομά του.

Η επιχείρηση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, καθώς αρκετοί υποστήριξαν ότι η φάλαινα ήταν αποπροσανατολισμένη ή άρρωστη και ότι θα ήταν προτιμότερο να γίνει ευθανασία αντί να υποβληθεί στο στρες της μεταφοράς.

Η υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Δανίας ανέφερε ότι η νεκρή μεγάπτερη φάλαινα που βρέθηκε κοντά στο μικρό νησί Άνχολτ, στο στενό Κατεγκάτ, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά, ενδέχεται να είναι ο «Τίμι». Για τον λόγο αυτό συλλέχθηκαν δείγματα ιστών ώστε να γίνει πιθανή ταυτοποίηση.

«Αυτό το ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε η εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Ντόρτε Κόφοεντ, αναφερόμενη στις εικασίες ότι πρόκειται για τη φάλαινα «Τίμι».