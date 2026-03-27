Οι προσπάθειες απεγκλωβισμού της φάλαινας, μήκους 10 μέτρων, διήρκησαν μία εβδομάδα.

Στο φυσικό της περιβάλλον αναμένεται να επιστρέψει μία φάλαινα-φυσητήρας, η οποία είχε εγκλωβιστεί από την αρχή της εβδομάδας στα ρηχά νερά της Βαλτικής στη βόρεια Γερμανία. Έπειτα από μέρες προσπαθειών, οι διασώστες κατάφεραν να απελευθερώσουν το φαλαινοειδές, μήκους περίπου 10 μέτρων.

Η φάλαινα είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά τη Δευτέρα, 22/03, κοντά στο Νίντορφ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση σωστικών συνεργείων και φιλοζωικών οργανώσεων. Ακολούθησαν ημέρες έντονων προσπαθειών διάσωσης, με χρήση σκαφών για τη δημιουργία κυμάτων και εκσκαφέων για την απομάκρυνση της άμμου. Την Πέμπτη,26/03, τα συνεργεία χρησιμοποίησαν βαρέα μηχανήματα πάνω σε πλωτή εξέδρα για τη διάνοιξη διαδρόμου μέσω της αμμοθίνης, ώστε η φάλαινα να μπορέσει να απελευθερωθεί.

Το πρωί της Παρασκευής,27/03, σύμφωνα με τον θαλάσσιο βιολόγο Ρόμπερτ Μαρκ Λεχμάν, η φάλαινα κατάφερε να «συγκεντρώσει τις δυνάμεις της» και να απελευθερωθεί χρησιμοποιώντας τη δική της δύναμη. Ωστόσο, ο Λεχμάν προειδοποίησε ότι το ζώο παραμένει «πολύ αδύναμο» και ότι έχει δρόμο μπροστά του μέχρι να φτάσει στον φυσικό του βιότοπο, τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η φάλαινα είχε πιαστεί σε αλιευτικό δίχτυ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφαιρέθηκε από τους διασώστες. Παράλληλα, οι ειδικοί επισήμαναν ότι το ζώο πάσχει από δερματική ασθένεια και κινδυνεύει να παγιδευτεί ξανά, καθώς κινούνταν με «ζιγκ ζαγκ» στο νερό.

Στη διαδικασία διάσωσης συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, δύο σκάφη του λιμενικού σώματος του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χολστάιν, ενώ οι ειδικοί ελπίζουν ότι η φάλαινα θα καταφέρει να φτάσει στον Ατλαντικό μέσω των στενών που συνδέουν τη Βαλτική με τη Βόρεια Θάλασσα, περνώντας από Γερμανία, Δανία και Σουηδία.

«Τώρα μένει μόνο να ελπίζουμε ότι θα βρει το δρόμο της προς τα έξω», δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Ντάνιελ Γκύντερ, ευχαριστώντας εθελοντές και διασώστες για την προσπάθειά τους. «Νομίζω ότι όλοι χάρηκαν που οι προσπάθειές τους τελικά απέδωσαν», πρόσθεσε.

Δείτε φωτογραφίες από τη διάσωση

Με πληροφορίες του Guardian