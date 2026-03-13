O Dasosaurus tocantinensis συγγενεύει με είδος δεινοσαύρου που είχε ανακαλυφθεί στην Ισπανία.

Επιστήμονες στη Βραζιλία ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός νέου είδους δεινοσαύρου, το οποίο φαίνεται να παρουσιάζει εξελικτική συγγένεια με ένα παρόμοιο είδος που είχε εντοπιστεί στην Ισπανία. Η ανακάλυψη ενισχύει την επιστημονική άποψη ότι πριν από περίπου 120 εκατομμύρια χρόνια υπήρχαν χερσαίες συνδέσεις ανάμεσα στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ευρώπη.

Το νέο είδος έλαβε την ονομασία Dasosaurus tocantinensis και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους δεινόσαυρους που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στη Βραζιλία. Η επιστημονική μελέτη που περιγράφει το είδος δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Journal of Systematic Palaeontology.

Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν το 2021 σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν έργα υποδομών κοντά στην Νταβινόπολις, στη βορειοανατολική πολιτεία Μαρανιάο. Την ερευνητική ομάδα συντόνισε ο παλαιοντολόγος Έλβερ Μάγιερ από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας του Σάο Φρανσίσκο.

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένα μηριαίο οστό μήκους περίπου 1,5 μέτρου, το οποίο βοήθησε τους επιστήμονες να εκτιμήσουν ότι το ζώο είχε συνολικό μήκος περίπου 20 μέτρα.

Όπως ανέφερε ο παλαιοντολόγος Λεονάρντο Κέρμπερ από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Σάντα Μαρία, που συμμετείχε στη μελέτη, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής αποκαλύφθηκε σταδιακά το τεράστιο μηριαίο οστό, στοιχείο που έδειχνε εξαρχής ότι επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα μεγάλο δεινόσαυρο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το Dasosaurus tocantinensis είναι ο στενότερος γνωστός συγγενής του Garumbatitan morellensis, ενός δεινοσαύρου που έχει εντοπιστεί στην Ισπανία. Η εξελικτική τους καταγωγή φαίνεται να συνδέεται με την Ευρώπη, ενώ πιθανολογείται ότι το είδος εξαπλώθηκε προς τη σημερινή Νότια Αμερική πριν από περίπου 120 εκατομμύρια χρόνια, πιθανότατα μέσω της βόρειας Αφρικής, σε μια εποχή που ο Ατλαντικός Ωκεανός δεν είχε ακόμη διαμορφωθεί πλήρως.

Η ονομασία του νέου είδους παραπέμπει στην περιοχή της ανακάλυψης και συγκεκριμένα στον ποταμό Τοκαντίνς, έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της Βραζιλίας, που βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου βρέθηκαν τα απολιθώματα.