Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρόκριση στο Final 4 του Champions League πόλο, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των «8», επικρατώντας της Μπρέσια με 17-16 στην Ιταλία, στα πέναλτι (κανονική διάρκεια αγώνα 11-11).
Η νίκη των «ερυθρολεύκων» σε συνδυασμό με την εντός έδρα ήττα της Νόβι Μπέογκραντ από την Μπαρτσελονέτα (16-14), τους έδωσε τη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου και το «εισιτήριο» για το Final 4 της Μάλτας (10-13/6).
Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 11-8 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, αλλά η Μπρέσια μείωσε σε 11-10 και 22 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη ισοφάρισαν σε 11-11, όμως, στα πέναλτι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 6-5 και πήρε τη νίκη- πρόκριση.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-4, 2-4, 3-1
Μπρέσια (Αλεσάντρο Μπόβο): Μπάγκι Νέκι, Ντελ Μπάσο 2, Γκουεράτο 1, Λόντι, Φερέρο 3, Πόπαντιτς 2, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα 2, Αλεζιάνι, Βίσκοβιτς, Καζανόβα, Τζίρι, Μασέντζα, Μπαλτζαρίνι 5.
Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.
