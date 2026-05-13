Προβάδισμα του Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League.

Με γκολ του Ροντινέι, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό (1-0), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play off της Super League.

Με αυτή τη νίκη στο ντέρμπι των «αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης» και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προβάδισμα στη μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι Πειραιώτες είναι πλέον στους 65 βαθμούς και τη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ (71), ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στους 63.

Στο 42ο λεπτό, ο Μπρούνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά με υπόδειξη του VAR κι on field review, το γκολ ακυρώθηκε λόγω επιθετικού φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην εκκίνηση της φάσης. Το γκολ που αναζητούσε ο Ολυμπιακός ήρθε τελικά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, από τον Ροντινέι. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR και ο διαιτητής Ομπρένοβιτς έδειξε τελικά «σέντρα», ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονταν για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι στον Τουμπά.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε (36΄λ.τρ. Σιπιόνι), Ροντινέι, Μαρτίνς (73΄ Αντρέ Λουίς), Τσικίνιο, Ταρέμι (73΄ Ελ Κααμπί).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν (78΄ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62΄ Σιώπης), Ταμπόρδα (62΄ Τζούριτσιτς), Αντίνο (46΄ Ζαρουρί), Σβιντέρσκι (82΄ Γιάγκουσιτς), Τεττέη.