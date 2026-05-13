Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μία αναμέτρηση για γερά νεύρα μετά το 2-2, ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια αναμετρώνται στο Game 5 των playoffs της EuroLeague.

Το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό του Final Four της Euroleague διεκδικεί απόψε το βράδυ ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια.

Σε μία αναμέτρηση για γερά νεύρα μετά το 2-2, ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια αναμετρώνται στο Game 5 των playoffs της EuroLeague και η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στη Roig Arena της Ισπανίας ξεκινά στις 22:00 στο Novasports 4.

Σημειώνεται πως ο Παναθηναϊκός νίκησε δύο φορές στην Ισπανία και η Βαλένθια αντίστοιχα δύο φορές στην Αθήνα.