Τι δείχνουν τα πρωτα αποτελέσματα από τις κάλπες στα πανεπιστήμια, η αποτίμηση των παρατάξεων.

Χιλιάδες φοιτητές προσήλθαν και φέτος στα πανεπιστημιακά τους ιδρύματα για να συμμετάσχουν στις εκλογές με τις φοιτητικές παρατάξεις να δίνουν για μια ακόμη χρονιά διαφορετική εικόνα για το ποια δύναμη προηγείται στα αποτελέσματα.

Η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ) υποστηρίζει ότι διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, παρουσιάζοντας αποτελέσματα που τη φέρνουν πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η παράταξη, σε ποσοστό ενσωμάτωσης που ξεπερνούσε το 60%, η ΠΚΣ συγκέντρωνε 38,9%, ενώ η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ακολουθούσε με 22,8%.

Από την άλλη πλευρά, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ υποστηρίζει ότι παραμένει πρώτη δύναμη με ποσοστό 46,48%, έναντι περίπου 28,55% της ΠΚΣ.

Η διαφορετική αποτύπωση των αποτελεσμάτων αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στις φοιτητικές εκλογές, καθώς δεν υπάρχει ενιαίος μηχανισμός ανακοίνωσης και κάθε παράταξη βασίζεται στη δική της καταγραφή από τους φοιτητικούς συλλόγους και τα εκλογικά τμήματα. Πάντως, μέχρι αργά το βράδυ καμία παράταξη δεν είχε προχωρήσει σε επίσημη αυτοανακήρυξη νίκης, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Τα αποτέλεσματα της Πανσπουδαστικής

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

H ανακοίνωση της ΔΑΠ

Τα πρώτα αποτελέσματα

Η διαδικασία καταμέτρησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, με τα πρώτα αποτελέσματα να δίνουν μια σαφέστερη εικόνα για τους «νικητές» και τους «χαμένους» της φετινής εκλογικής αναμέτρησης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στο ποσοστό συμμετοχής όσο και στη δυναμική που διαμορφώθηκε σε κάθε σχολή ξεχωριστά. Ωστόσο, όπως κάθε χρόνο, η πολιτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με διαφορετικές παρατάξεις να δίνουν τη δική τους εκδοχή για το εκλογικό αποτέλεσμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihgok6jn5q9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα αποτελέσματα της ΔΑΠ

Tα αποτελέσματα της Πανσπουδαστικής

Tα αποτελέσματα από την Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση-νΚΑ

Τμήμα Δασολογίας & ΔΦΠ - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στο Τμήμα Δασολογίας & ΔΦΠ του ΓΠΑ, σε ήπιο κλίμα.

________________________________

Αποτελέσματα

Πρωτοβουλία Φοιτητών: 80%

ΠΚΣ: 20%

{https://www.facebook.com/dasologia/posts/pfbid02U8cKGC1pPXqdS1wPqrJAaiNaHyAUJmS6S1WQ3zUDmSiffpYwaJq99CnUvTZce7ypl}

Αποτελέσματα ΑΣΚΤ

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, με την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ) να καταγράφει άνοδο και να ενισχύει τη δύναμή της σε ψήφους και έδρες.

Αποτελέσματα ΦΣ ΑΣΚΤ

Συμμετέχοντες: 200

Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ): 149 ψήφοι (από 146) – 6 έδρες (+1)

Αρκάς: 32 ψήφοι (από 73) – 1 έδρα (-1)

Λευκά: 12

Άκυρα: 7

Η ΠΚΣ διατηρεί την πρώτη θέση στον σύλλογο και αυξάνει την εκπροσώπησή της, ενώ ο Αρκάς καταγράφει σημαντική πτώση σε ψήφους και χάνει μία έδρα.

{https://www.facebook.com/100057196280309/posts/1482016620381533/?rdid=3x5O3Fky0sPlDroQ#}

Σε δήλωσή του ο γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, ανέφερε:

«Στις φοιτητικές εκλογές χιλιάδες νέοι και νέες πήραν ανάσα και ελπίδα με τη νίκη της Πανσπουδαστικής Κ.Σ. για 5η συνεχόμενη χρονιά, αφήνοντας την κυβερνητική παράταξη, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, στη 2η θέση! Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους, τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ενίσχυσαν τη δική τους φωνή για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό αυταρχισμό. Το μήνυμα είναι σαφές: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος, που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των πτυχίων, την εξίσωσή τους με τα ιδιωτικά κολέγια και στη γενίκευση των διδάκτρων.

Παρά τις διαγραφές χιλιάδων ενεργών φοιτητών, παρά τη διαμόρφωση κλίματος μη συμμετοχής, που καλλιέργησε η κυβέρνηση μαζί με πρυτανικές αρχές και μερίδα ΜΜΕ, παρά την προσπάθεια απαγόρευσης εκδηλώσεων στα Πανεπιστήμια και τρομοκράτησης των φοιτητών, παρά την ενεργοποίηση κυκλωμάτων νοθείας και εξαγοράς, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές έδωσαν αποστομωτική απάντηση στο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης να επιβάλει σιωπητήριο.

Στους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας μπορούμε να συναντηθούμε με χιλιάδες ακόμα νέους, που μπορεί να επηρεάστηκαν από αυτό το κλίμα, όμως δε στριμώχνουν τη ζωή τους στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, που οδηγεί ένα παιδί να λέει «δε θέλω πια να ζω», του συστήματος της εκμετάλλευσης, των πολέμων, των εγκλημάτων και των σκανδάλων. Άλλωστε, η δράση της ΚΝΕ και της Πανσπουδαστικής Κ.Σ. είναι μια κόκκινη ρωγμή και η ζωντανή απόδειξη ότι οι Φοιτητικοί Σύλλογοι μπορούν να γίνουν πόλος αγωνιστικής συσπείρωσης και στήριγμα για κάθε φοιτητή.

Οι φοιτητές γύρισαν γι’ ακόμα μια χρονιά την πλάτη στην κυβερνητική ΔΑΠ. Η ΠΑΣΠ, η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, παραμένει σε χαμηλά ποσοστά αλλά “πρώτευσε” στον αντικομμουνισμό και τη στήριξη στην κυβερνητική πολιτική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπεράσπιση της αναθεώρησης του άρθρου 16. Ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα μονοπρόσωπα κόμματα απέδειξαν πόσο μακριά είναι από τις ζωντανές διεργασίες της νεολαίας, αφού δεν κατόρθωσαν να έχουν ούτε έναν υποψήφιο σε όλη τη χώρα.

Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, οι χιλιάδες υποψήφιοι με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. αναλαμβάνουμε μεγάλη ευθύνη να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών, για να αναζωογονηθούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και να περάσει το φοιτητικό κίνημα στην αντεπίθεση! Για να δυναμώσει η συμπόρευση των φοιτητών με το ΚΚΕ στο δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής!».

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: «Για 39η συνεχόμενη χρονιά πρώτη»

Η εκλογική διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο ολοκληρώνεται σταδιακά και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση για 39η συνεχόμενη χρονιά. Με την καταμέτρηση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους, η εικόνα δείχνει πως, η παράταξη κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα απόλυτων ψήφων συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, παρά τη μικρή πτώση που καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς τη συμμετοχή.

Στη δεύτερη θέση εκτιμάται ότι θα βρεθεί η Πανσπουδαστική, η οποία εμφανίζει πτώση τόσο σε απόλυτο αριθμό ψήφων όσο και σε ποσοστιαία βάση, ενώ για την τρίτη και τέταρτη θέση αναμένεται να κινηθούν η ΠΑΣΠ και η ΕΑΑΚ,με μικρή μεταξύ τους διαφορά.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει τις πρακτικές της Πανσπουδαστικής σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την παραβίαση της συμφωνίας του διαπαραταξιακού πλαισίου, την οποία η ίδια έχει συνυπογράψει. Συγκεκριμένα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος αλλά και σε σειρά φοιτητικών Συλλόγων ανά τη χώρα, η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ προχώρησε σε αυτόνομη διαδικασία κάλπης, χωρίς τη συμμετοχή των υπόλοιπων παρατάξεων, αρνούμενη να αποδεχθεί το πραγματικό αποτέλεσμα που αναγνωρίζεται από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Επιπλέον, στην κάλπη του Οικονομικού του ΕΚΠΑ, η εκλογική διαδικασία διακόπηκε επανειλημμένα με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ, χωρίς ουσιαστικό λόγο, δημιουργώντας εμπόδια στην ομαλή συμμετοχή των φοιτητών και στην άσκηση του δημοκρατικού τους δικαιώματος. Με αυτές τις πρακτικές επιχειρείται η αλλοίωση του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος και η παρουσίαση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στη βούληση της φοιτητικής κοινότητας, η οποία για ακόμη μία χρονιά εκφράζει την εμπιστοσύνη της στις θέσεις και τις προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών της 13ης Μαΐου 2026 μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με την ενσωμάτωση μέσω της σελίδας https://www.dap.gr/ekloges/2026/. Θα υπάρχει δυνατότητα προβολής των αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά, ανά Ίδρυμα και ανά Σύλλογο.