Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την εισαγωγή σε Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία - Τι ισχύει σε ισοβαθμίες.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια).

Ωνάσεια και Πρότυπα Σχολεία: Πού και πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με είσοδό τους στο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es και με χρήση των κωδικών Τaxisnet του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση.

8.106 μαθητές και μαθήτριες για 1.809 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Σχολεία της χώρας.

3.450 μαθητές και μαθήτριες για 1.786 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της χώρας.

345 μαθητές και μαθήτριες για 513 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας.

Αποτελέσματα για Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία 2026: Τι ισχύει σε ισοβαθμία

Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών οι μαθητές και οι μαθήτριες κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της ειδικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Πότε οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πρότυπα και τα Ωνάσεια Σχολεία για την σχολική χρονιά 2026-2027

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν από την Παρασκευή 15/5/2026 με τις οικείες σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr/), της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. (https://dedimos.minedu.gov.gr/) ή από τις ιστοσελίδες των σχολείων επιτυχίας.

Αποτελέσματα Πρότυπα Σχολεία 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία επίδειξης των γραπτών των υποψηφίων

Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων που επιθυμούν να δουν τα απαντητικά φύλλα των παιδιών τους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Η αίτηση επίδειξης υποβάλλεται από τους γονείς και κηδεμόνες σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός ημερών από το αρμόδιο Υπουργείο, προς το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στη διεύθυνση email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

Τα στοιχεία του αιτούνταΤο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου

Τα σχολεία επιλογής

Τον κωδικό συμμετοχής και τον εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου

Το εξεταστικό κέντρο

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής από και τους δύο γονείς/κηδεμόνες, ή

Ξεχωριστή υποβολή από τον κάθε γονέα με ψηφιακή υπογραφή μέσω gov.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι αιτούντες θα λάβουν ενημερωτικό email για την ημερομηνία και τον τόπο επίδειξης. Η διαδικασία θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Επί της διαδικασίας ελέγχου των γραπτών του υποψηφίου από τους γονείς σημειώνεται από πλευράς Υπουργείου ότι η επίδειξη αφορά μόνο φωτοτυπίες των απαντητικών φύλλων, δεν επιτρέπεται η λήψη εικόνας ή αντιγράφων και δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.