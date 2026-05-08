Η «Ολυμπιακή Εβδομάδα στα Σχολεία» θα φέρει αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας με τους μαθητές μέσω δράσεων εντός και εκτός τάξεων να μυούνται στο πνεύμα του Ολυμπισμού.

Οι μαθητές αδημονούν για την έλευση του τελευταίου τριημέρου της φετινής σχολικής χρονιάς που δεν είναι άλλο από του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Τα καλά νέα είναι πως το τριήμερο και φέτος δεν χάνεται για τους μαθητές καθώς ο πρόωρος εορτασμός του Πάσχα συνέβαλε στο να μην «πέσει» η γιορτή μετά το «λουκέτο» των σχολείων για καλοκαίρι όπως θα συμβεί του χρόνου.

Βέβαια για τους μαθητές του Δημοτικού υπάρχει μια ακόμη «ανάσα» από τα σχολικά μαθήματα καθώς με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η τελευταία εβδομάδα του Μαίου κηρύχθηκε «Ολυμπιακή Εβδομάδα» για την Πρωτοβάθμια όπου και προβλέπεται ένα πενθήμερο εκπαιδευτικών δράσεων εντός σχολικού ωραρίου με κεντρική θεματική τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Ολυμπιακή Παιδεία.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που έχει ήδη αποσταλεί στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, θα πραγματοποιηθεί η «Ολυμπιακή Εβδομάδα στα Σχολεία» από τις 25 έως τις 29 Μαΐου Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων σε όλη τη χώρα και έχει ως κεντρικό θέμα: «Πρώτοι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες – 130 χρόνια μετά».

Η φετινή θεματική είναι αφιερωμένη στην ιστορική διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, γεγονός που σηματοδότησε την αναβίωση του Ολυμπιακού ιδεώδους. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία και τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από έννοιες όπως η ευγενής άμιλλα, η αριστεία, η συνεργασία, η συμπερίληψη, η φιλία, ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη, μέσα από οργανωμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των δράσεων προβλέπονται διαδικτυακές συναντήσεις και εκπαιδευτικές εμπειρίες, όπως ζωντανή σύνδεση με το Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών και Θεσσαλονίκης, διαδικτυακή ξενάγηση στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και συζητήσεις με Ολυμπιονίκες και διακεκριμένους αθλητές. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις για την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, την εξέλιξή τους και τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Επιπλέον, οι σχολικές μονάδες που το επιθυμούν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε εικαστική δράση με θέμα «Πρώτοι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες – 130 χρόνια μετά», όπου οι μαθητές θα δημιουργήσουν ζωγραφικά έργα εμπνευσμένα από την Ολυμπιακή ιστορία και αξίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τη συμμετοχή, τα σχολεία καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα έως τις 20 Μαΐου ενώ θα αναρτηθούν και οι σχετικές οδηγίες και σύνδεσμοι για τις διαδικτυακές δράσεις στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια σύνδεσης της εκπαίδευσης με τον αθλητισμό και την καλλιέργεια αξιών που σχετίζονται με τον Ολυμπισμό, μέσα από βιωματικές και δημιουργικές μαθησιακές εμπειρίες για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων.