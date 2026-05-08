Αντίστροφη μέτρηση για την αυλαία της σχολικής χρονιάς στα Γυμνάσια - Ο προγραμματισμός για εξετάσεις και ανακοίνωση βαθμολογιών.

Ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.



Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του Γυμνασίου στους/στις μαθητές/τριες, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Ως ανωτέρω, ορίζεται πρόγραμμα εξετάσεων και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των κατ' ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών.

Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται ή αποστέλλονται στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών έως την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γυμνασίων της χώρας: Οι προαγωγικές εξετάσεις και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄, Β΄και Γ΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται από την Τρίτη 02 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουνίου με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, στρατευσίμων ή μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογημένα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους.

Σε ποιες περιπτώσεις ο μαθητής Γυμνασίου μένει στην τάξη

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 126/2016 (Α΄211), όπως ισχύει: «4.α) Ο μαθητής κρίνεται άξιοςπροαγωγής ή απόλυσης, αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.[…] δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 4, επαναλαμβάνει την τάξη.».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ανωτέρω π.δ., όπως ισχύει: «[…] 4. Οι κατ' ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α' και Β' και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ', πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής.[…] 6. Οι κατ΄ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ' εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10)».