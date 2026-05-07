Tα σημάδια καθίζησης έχουν εμφανιστεί εδώ μία εβδομάδα χωρίς να έχει δοθεί σαφής ενημέρωση για τα αίτια του φαινομένου.

Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκονται γονείς και κηδεμόνες μετά την εμφάνιση φαινομένων καθίζησης στο 9ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου και στο όμορο κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Μπόθου. Όπως καταγγελλει η Ένωση Γονέων Περιστερίου «η ανησυχία μας μεγαλώνει ακόμη περισσότερο καθώς το 9ο Λύκειο συνορεύει με το 11ο και 38ο Νηπιαγωγείο. Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη.» Στην ανακοίνωσή της η Ένωση απαιτεί γραπτές διαβεβαιώσεις, τεχνικό έλεγχο από αρμόδιους μηχανικούς και άμεση αποκατάσταση, ειδικά λόγω της γειτνίασης του σχολείου με δύο νηπιαγωγεία της περιοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Περιστερίου:

Τις τελευταίες ημέρες έχει προκληθεί μεγάλη ανησυχία σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς στο 9ο Λύκειο Περιστερίου μετά τα σημάδια καθίζησης που έχουν παρουσιαστεί στο σχολείο, αλλά και στο όμορο κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Μπόθου εδώ και περίπου μια εβδομάδα.

Το ζήτημα είναι σε γνώση της Δημοτικής Αρχής και έχει γίνει επίσκεψη στον χώρο. Όμως δεν έχει δοθεί σαφής απάντηση για το πώς προκλήθηκε το φαινόμενο και αν αυτό έχει επηρεάσει το κτήριο. Χρειάζεται άμεσα να επιληφθεί η Δημοτική Αρχή και να γίνει πραγματογνωμοσύνη από μηχανικούς σε σχέση με τη στατικότητα του κτηρίου. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε καθίζηση σε όμορο δρόμο στην περιοχή όπου βρίσκεται στο σχολείο. Η ανησυχία μας μεγαλώνει ακόμη περισσότερο καθώς το 9ο Λύκειο συνορεύει με το 11ο και 38ο Νηπιαγωγείο.

Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει έγγραφη, επίσημη ενημέρωση στους γονείς για το τι προκάλεσε το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς θα υπάρξει αποκατάσταση.

Απαιτούμε να δοθεί άμεσα γραπτή απάντηση από πλευράς Δημοτικής Αρχής σε σχέση με το παραπάνω φαινόμενο, τις αιτίες και τους τρόπους αποκατάστασης, αλλά και γραπτή δέσμευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού.

Στηρίζουμε το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Λυκείου, όπως αυτό μας κοινοποιήθηκε και επισυνάπτουμε και παραμένουμε στο πλευρό του προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά του.

