Χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων θα γίνει η δίκη με κατηγορούμενο τον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου» πατέρα Αντώνιο για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, μετά τις καταγγελίες δύο νεαρών που ήταν φιλοξενούμενοι στις δομές.

Ο πατέρας Αντώνιος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας έχοντας στο πλευρό του και την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, ενώ παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν μόνο ο ένας από τους δύο καταγγέλλοντες νεαρούς.

Με την έναρξη της διαδικασίας, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, αίτημα με το οποίο συμφώνησε η εισαγγελέας της έδρας για λόγους προστασίας των φερόμενων ως θυμάτων. «Είναι δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της δίκης πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, διότι οι κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελλόντων είναι εξαιρετικά μεγάλος».

Αντίθετη άποψη ωστόσο εξέφρασαν οι συνήγοροι του πατέρα Αντώνιου οι οποίοι τόνισαν πως τουλάχιστον ο ένας εκ των καταγγελλόντων έχει δώσει συνεντεύξεις, επιδιώκοντας τη δημοσιότητα. «Όταν κάποιος επικαλείται τον ιδιωτικό του βίο πρέπει και να τον προστατεύει...», είπαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου.

Τελικά το αίτημα έγινε δεκτό από το δικαστήριο που αποφάσισε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς δηλαδή την παρουσία ακροατηρίου και δημοσιογράφων.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.