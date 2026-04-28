Η πολυαναμενόμενη δίκη μεταξύ Ίλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν ξεκίνησε στο Όκλαντ, με επίκεντρο τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπικό κολοσσό.

Στο δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια, οι δύο ισχυροί άνδρες της τεχνολογίας, Ίλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο στην έναρξη μιας δίκης που αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο ιδιοκτήτης της SpaceX και της πλατφόρμας Χ διεκδικεί αποζημιώσεις μαμούθ, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής της OpenAI παραβίασε τη θεμελιώδη συμφωνία τους, μετατρέποντας μια φιλανθρωπική προσπάθεια σε μια καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση.

Η διαδικασία ξεκίνησε με αυστηρές συστάσεις από τη δικαστή Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, η οποία δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τον δημόσιο πόλεμο ύβρεων που έχουν εξαπολύσει οι δύο πλευρές μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αφού τους δέσμευσε με την υπόσχεση να σιγήσουν ψηφιακά όσο διαρκεί η δίκη, έδωσε τον λόγο στην πλευρά του Μασκ. Ο νομικός εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου, Στίβεν Μόλο, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα στην εισαγωγή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ επειδή οι εναγόμενοι έκλεψαν έναν φιλανθρωπικό οργανισμό και σας ζητάμε να τους κρίνετε ένοχους». Σκιαγραφώντας το προφίλ του πελάτη του, τόνισε στους ενόρκους πως ο Μασκ «είναι θρύλος, είτε σας αρέσει, είτε όχι».

Το χρονικό μιας «προδοσίας» και οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Η πλευρά του ενάγοντος υποστηρίζει ότι ο Άλτμαν και ο Γκρεγκ Μπρόκμαν αθέτησαν την υπόσχεσή τους προς το κοινό και τον ίδιο τον Μασκ, εγκαταλείποντας τις ηθικές δεσμεύσεις της OpenAI για χάρη της κερδοφορίας. Ο Μασκ απαιτεί το αστρονομικό ποσό των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft, δεσμευόμενος να αποδώσει τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ ταυτόχρονα ζητά την απομάκρυνση της τωρινής διοίκησης και την επιστροφή της εταιρείας στο μη κερδοσκοπικό της καθεστώς.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν, η ανησυχία του Μασκ για την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ο λόγος που πρωτοστάτησε στην ίδρυση της εταιρείας το 2015. Ο δικηγόρος του υπενθύμισε ότι ο Μασκ δεν είδε ποτέ την OpenAI ως πηγή πλούτου, δηλώνοντας πως «δεν ήταν ένα όχημα πλουτισμού». Ανέφερε μάλιστα ότι ο Μασκ ήταν εκείνος που προσέλκυσε κορυφαία ταλέντα και έθεσε τις βάσεις για τη συνεργασία με τη Microsoft, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι: «Ανέπτυξε μια στρατηγική. Τους δίδαξε όλα όσα ξέρει για το πώς φτιάχνεις μια επιχείρηση. Χωρίς τον Ίλον Μασκ δεν θα υπήρχε OpenAI».

Από την άλλη πλευρά, η OpenAI και η Microsoft ετοιμάζουν την αντεπίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι ο Μασκ γνώριζε καλά την ανάγκη για κεφάλαια και είχε συμφωνήσει στην εμπορική στροφή. Οι δικηγόροι τους ισχυρίζονται ότι η αγωγή υποκινείται από φθόνο για την τεράστια αποτίμηση της εταιρείας, η οποία αγγίζει πλέον τα 850 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, τονίζουν ότι ο ίδιος ο Μασκ είχε προτείνει στο παρελθόν τη μετατροπή της σε κερδοσκοπική οντότητα υπό τον έλεγχο της Tesla. Η δικαστής Ρότζερς θα εξετάσει όλα τα στοιχεία, με την τελική απόφαση για τις νομικές συνέπειες να αναμένεται στη δεύτερη φάση της δίκης, στα μέσα Μαΐου.