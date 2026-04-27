«Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας ασφάλειας και ευημερίας» σημειώνουν σε κοινή δήλωσή τους οι χώρες.

Κοινή δήλωση εξέδωσαν από 90 χωρών για τη θαλάσσια ασφάλεια, στον απόηχο των πρόσφατων εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ. Ανάμεσα στις χώρες που συνυπογράφουν είναι και η Ελλάδα.

Την κοινή δήλωσε εκφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα συναντάται «σε μια στιγμή αυξανόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας», και επισήμανε ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξαν «τους σημαντικούς κινδύνους που συνδέονται με ενδεχόμενες διαταραχές σε αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές, με συνέπειες που εκτείνονται πολύ πέραν της περιοχής».

«Επαναβεβαιώνουμε την πλήρη στήριξή μας στην Απόφαση 2817 του ΣΑ ΟΗΕ, η οποία καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά των γειτονικών του χωρών», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στα Στενά συνιστούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ναυσιπλοΐας».

Επίσης, τόνισε ότι «η ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας ασφάλειας και ευημερίας» και ότι «τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να απειλούνται ή να αναστέλλονται παρανόμως».

Στην κοινή ανακοίνωση των χωρών, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη νομική διάσταση, με ρητή αναφορά ότι απορρίπτεται «κάθε προσπάθεια παράνομης απειλής ή αναστολής των δικαιωμάτων και ελευθεριών ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής διοδίων, κάτι που θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας», ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι ιρανικές ενέργειες «παρεμποδίζουν ήδη τη διεθνή ναυτιλία, αυξάνουν το κόστος και προκαλούν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού πολύ πέραν της περιοχής».

Ο Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι επανέλαβε ακόμη τη στήριξη προς τον ΙΜΟ, σημειώνοντας ότι οι χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται ώστε η ναυτιλία «να μπορέσει να επαναλάβει τη λειτουργία της μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Κλείνοντας απεύθυνε κάλεσμα και σε άλλες χώρες να συμμετάσχουν στην κοινή πρωτοβουλία, λέγοντας πως «παραμένει ανοικτή για να προσχωρήσουν και άλλα κράτη- μέλη των Ηνωμένων Εθνών» ενώ εξέφρασε την προσδοκία του για την ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία, όπως είπε, θα συμμετάσχουν «περισσότερες από 80 χώρες».