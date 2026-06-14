Όσα αποκάλυψε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το Reuters.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να δεσμευθεί ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, στο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης που συζητείται με την Ουάσιγκτον.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά το ήδη υπάρχον απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το θέμα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων κατά τους δύο μήνες που θα ακολουθήσουν μια αρχική συμφωνία.

Κατά το Reuters, η ιρανική πλευρά επιδιώκει να αναλάβει η ίδια τη διαδικασία αραίωσης του πυρηνικού υλικού εντός της χώρας, αντί να μεταφερθεί στο εξωτερικό.

Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αποδεχθεί την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να επανέλθει στις διεθνείς αγορές και να αξιοποιήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις της.

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Παράλληλα, το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη ναυσιπλοΐα προς τα ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στις συζητήσεις περιλαμβάνεται επίσης η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ούτε από την Ουάσιγκτον ούτε από την Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία-πλαίσιο και συνεχίζεται ακόμα η εξέταση πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή.

Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Στο μεταξύ, κυβερνοεπίθεση προκάλεσε προβλήματα στις υπηρεσίες τεσσάρων μεγάλων ιρανικών τραπεζών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για δεδομένα πελατών, δήλωσε σήμερα το συμβούλιο συντονισμού χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο κοινές υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες Bank Melli, Bank ⁠Tejarat, Bank ⁠Saderat και Export Development Bank ⁠of Iran, το οποίο οδήγησε τις τεχνικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα, επηρεάζονται προσωρινά κάποιες τραπεζικές υπηρεσίες.

Πρόσθεσε ότι δεν σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν πελάτες, ούτε διαγράφηκαν δεδομένα.