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Τα επηρεαζόμενα προϊόντα εισήχθησαν από τον Καναδά και πωλήθηκαν σε επιλεγμένα καταστήματα σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων (FSIS) του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) ανακοίνωσε την ανάκληση περισσότερων από 544 κιλών καπνιστού μπέικον, της εταιρείας Maple Leaf Foods, Inc., το οποίο είχε εισαχθεί από τον Καναδά χωρίς να υποβληθεί στον απαιτούμενο επανέλεγχο πριν διατεθεί στην αγορά.

Η ανάκληση κατατάχθηκε στην Κατηγορία Ι, την αυστηρότερη κατηγορία που εφαρμόζουν οι αμερικανικές αρχές. Η συγκεκριμένη ταξινόμηση σημαίνει ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα η κατανάλωση του προϊόντος να προκαλέσει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την υγεία ή ακόμη και να αποβεί μοιραία.

Ποια προϊόντα αφορά

Τα προϊόντα διατέθηκαν σε καταστήματα λιανικής στις πολιτείες Άινταχο, Όρεγκον και Ουάσινγκτον με τις εμπορικές ονομασίες Royale και Top Valu.

Συγκεκριμένα, η ανάκληση αφορά:

Συσκευασίες 350 γραμμαρίων με την ένδειξη «Royale Natural Applewood Smoked All Natural Uncured Bacon – Product of Canada», με ημερομηνίες λήξης 1 και 7 Σεπτεμβρίου 2026.

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Συσκευασίες 350 γραμμαρίων «Top Valu Uncured Hardwood Smoked Bacon – Product of Canada», με ημερομηνίες λήξης 1, 2, 4, 5 και 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Όλα τα ανακληθέντα προϊόντα φέρουν τον καναδικό αριθμό εγκατάστασης «EST. 1» στο πλάι της συσκευασίας, ενώ στα κιβώτια μεταφοράς αναγράφεται το πιστοποιητικό υγείας 2026-S732971612.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά ασθένειας που να σχετίζονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν ότι το μπέικον δεν πρέπει να καταναλωθεί.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί κάποιο από τα ανακληθέντα προϊόντα καλούνται είτε να το απορρίψουν είτε να το επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασαν, προκειμένου να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Maple Leaf Foods.