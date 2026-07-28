Το ενδιαφέρον της αγοράς για τον χρυσό επικεντρώνεται στην απόφαση της Fed και στις δηλώσεις του προέδρου της, Kevin Warsh.

Πτωτικά κινείται ο χρυσός, καθώς το δολάριο παραμένει κοντά σε υψηλό ενός μήνα, ασκώντας πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο, την ώρα που οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην επικείμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1,1%, στα 4.032,42 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Αυγούστου σημείωσαν αντίστοιχη πτώση, στα 4.032,40 δολάρια. Η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τον χρυσό ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται στην απόφαση της Fed και στις δηλώσεις του προέδρου της, Kevin Warsh, την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να ενισχύουν τις πληθωριστικές ανησυχίες, αυξάνοντας τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι επενδυτές αποτιμούν σε 69% την πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην προσεχή συνεδρίαση, ενώ το 77% αναμένει αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να λειτουργούν αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει απόδοση μέσω τόκου.

Πρόσθετες ενδείξεις αναμένονται την Πέμπτη από τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) του Ιουνίου, τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν προσεκτικά από τις αγορές για νέα μηνύματα σχετικά με τον πληθωρισμό και τις επόμενες κινήσεις της Fed.