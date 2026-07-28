Οι κοινές φωτογραφίες και οι δημόσιες ευχές της ηθοποιού για τα γενέθλια του Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με πολλούς από τους φίλους του, τους συνεργάτες του και αγαπημένα του πρόσωπα να του εύχονται δημόσια για την ξεχωριστή αυτή ημέρα μέσα από αναρτήσεις και μηνύματα στα social media.

Ανάμεσα σε όσους του ευχήθηκαν ήταν και η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, η οποία του έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης μέσα κοινές του φωτογραφίες και βίντεο.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την κοινή τους πορεία αποτυπώνοντας ένα μέρος της τρυφερής σχέσης που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.

Στην ανάρτηση που έκανε συμπεριέλαβε φωτογραφίες από τη στιγμή που βρίσκονται πάνω σε σκάφος και κάνουν βόλτες στις ελληνικές θάλασσες, με την ίδια να ποζάρει στο πλευρό του αγαπημένου της.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, επέλεξε τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα καθώς ο Γιάννης Τσιμιτσέλης τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στη θάλασσα, το ψάρεμα και τις βόλτες με το σκάφος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εδώ που νιώθεις πιο ελεύθερος… Να έχεις πάντα καλές θάλασσες, γεμάτα «δίχτυα» και να επιστρέφεις εκεί που σε αγαπούν.

Χρόνια πολλά Καπετάνιε μου

#hisbirthday

(Οι φωτογραφίες το πρωί - το βίντεο το απόγευμα - δες το μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο- το απόλυτο πριν + μετά)».

{https://www.instagram.com/p/DbV70N5DfRu/?hl=el&img_index=1}