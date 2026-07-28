«Με την Enaon αναπτύσσουμε δίκτυα διανομής στην Ελλάδα για το μέλλον: πλήρως ψηφιοποιημένα, με παρακολούθηση και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο μέσω του Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας», δήλωσε ο CEO της Italgas, Paolo Gallo.

Επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα έως το 2032 προβλέπει το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2032 του Ομίλου Italgas, με αιχμή την επέκταση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου διανομής αερίου της Enaon, αλλά και τη δημιουργία υποδομών που θα μπορούν να υποδεχθούν ανανεώσιμα αέρια, όπως το βιομεθάνιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού προγράμματος, άνω των 640 εκατ. ευρώ, κατευθύνεται στην επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το 2032 πρόκειται να κατασκευαστούν περισσότερα από 2.700 νέα χιλιόμετρα δικτύου, με το συνολικό μήκος των υποδομών να αυξάνεται από περίπου 8.700 χλμ. σήμερα σε πάνω από 11.400 χλμ.

Η διεύρυνση του δικτύου αναμένεται να αυξήσει σημαντικά και τον αριθμό των καταναλωτών που έχουν πρόσβαση στις υποδομές της Enaon. Από περίπου 660.000 σήμερα, ο αριθμός τους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο έως το τέλος της περιόδου του Στρατηγικού Σχεδίου.

«Με την Enaon αναπτύσσουμε δίκτυα διανομής στην Ελλάδα για το μέλλον: πλήρως ψηφιοποιημένα, με παρακολούθηση και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο μέσω του Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo. Όπως σημείωσε, η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών «H2-ready» δημιουργούν τις τεχνικές προϋποθέσεις για την ταχύτερη υιοθέτηση ανανεώσιμων αερίων.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Enaon, Gianfranco Amoroso, χαρακτήρισε το επενδυτικό πρόγραμμα ορόσημο για την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών της χώρας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε σύγχρονα δίκτυα, παράλληλα με την προώθηση του βιομεθανίου και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών.

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Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ψηφιοποίηση των υποδομών, για την οποία προβλέπονται επενδύσεις περίπου 100 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου.

Έως το τέλος του 2026, το σύνολο του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο έχει ήδη ψηφιοποιηθεί, προβλέπεται να παρακολουθείται και να λειτουργεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας DANA. Παράλληλα, στο ελληνικό δίκτυο πρόκειται να ενσωματωθούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί ήδη ο Όμιλος Italgas στην Ιταλία.

Κομβικό μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, με επενδύσεις περίπου 80 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση στην τεχνολογία GPRS και την ψηφιακή καταμέτρηση για τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο έξυπνος μετρητής Nimbus, ο οποίος έχει σχεδιαστεί από τον Όμιλο Italgas ώστε να παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην καταμέτρηση και συνεχή παρακολούθηση παραμέτρων όπως η πίεση και η θερμοκρασία. Η τεχνολογία του επιτρέπει, επίσης, τη μέτρηση όχι μόνο φυσικού αερίου αλλά και βιομεθανίου, καθώς και μειγμάτων υδρογόνου σε ποσοστό έως 23%.

Το Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπει την πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών έως το 2030, ενώ όλες οι νέες συνδέσεις έως το 2032 θα πραγματοποιούνται με έξυπνους μετρητές. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 5.000 συσκευές Nimbus.

Στόχος η σύνδεση έως 59 μονάδων βιομεθανίου

Σημαντικό κεφάλαιο του επενδυτικού σχεδιασμού αφορά τα ανανεώσιμα αέρια. Η Enaon προβλέπει τη δυνατότητα σύνδεσης έως και 59 μονάδων παραγωγής βιομεθανίου στα δίκτυά της μέχρι το 2032, επιχειρώντας να δημιουργήσει τις υποδομές που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη συμμετοχή ανανεώσιμων αερίων στο ενεργειακό μείγμα.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη 19 νέων σταθμών LNG, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν απομακρυσμένες περιοχές ή θα αντικαταστήσουν λιγότερο αποδοτικές εγκαταστάσεις CNG. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά κυρίως περιοχές όπου η πρόσβαση στο υφιστάμενο δίκτυο παραμένει περιορισμένη.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, η Enaon έχει ήδη λάβει τη διάκριση «Gold Standard Pathway» στο πλαίσιο του προγράμματος OGMP του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), για την προσέγγιση διαχείρισης του δικτύου που βασίζεται στην αξιοποίηση δεδομένων με στόχο, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου.

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει και σημαντικό σκέλος περιφερειακής ανάπτυξης, με έργα υποδομών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε έξι Περιφέρειες της Ελλάδας. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις ανέρχονται σε περίπου 247 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πόρους του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η πλειονότητα των έργων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στη διετία 2026-2027 και αφορά την επέκταση υποδομών φυσικού αερίου σε συνολικά 29 πόλεις. Μέσω των νέων δικτύων προβλέπεται να συνδεθούν κατοικίες και επιχειρήσεις, αλλά και δημόσιες και κοινωνικές υποδομές, μεταξύ των οποίων σχολεία και νοσοκομεία.

Η Italgas συνδέει παράλληλα τον σχεδιασμό της για την Ελλάδα με το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Όμιλος, περίπου το 55% των κτιρίων στη χώρα έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980 και εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις θερμομόνωσης, ενώ πάνω από το 60% των οικιακών συστημάτων θέρμανσης βασίζεται σε λύσεις με υψηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης να αντιστοιχεί στο 47% και το ξύλο ή τα πέλετ στο 14%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος υποστηρίζει ότι η μετάβαση από το πετρέλαιο ή τη βιομάζα στο φυσικό αέριο μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx), κατά 39% σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 47% σε σχέση με το ξύλο και τα πέλετ.