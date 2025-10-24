Ξεπαγώνει ο διαγωνισμός για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» μετά την απόρριψη της προσφυγής ΑΚΤΩΡ – ΤΟΜΗ, η ανάκληση άδειας της HENGAS, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου 37 και το συνέδριο των ΕΧΑΕ - Morgan Stanley στο Λονδίνο

Επανεκκίνηση για το «Αέναον».

Απερρίφθη η προδικαστική προσφυγή της κοινοπραξίας «ΑΚΤΩΡ – ΤΟΜΗ» και ξεπαγώνει η διαγωνιστική διαδικασία για το εμβληματικό έργο ανάπλασης του Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, συνολικού προϋπολογισμού 354 εκατ. ευρώ. Μετά την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η Περιφέρεια Αττικής δρομολογεί εκ νέου στην εξέλιξη του διαγωνισμού, ο οποίος είχε προσωρινά ανασταλεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, ύστερα από την προσφυγή της κοινοπραξίας που αμφισβητούσε όρους της διακήρυξης. Η ΕΑΔΗΣΥ απέρριψε τελικά τα επιχειρήματα της «ΑΚΤΩΡ – ΤΟΜΗ», κρίνοντας ότι οι προσβαλλόμενοι όροι δεν συνιστούν αποκλειστικούς ή δυσμενείς περιορισμούς για τους υποψήφιους αναδόχους. Με την απόφαση αυτή αίρεται το εμπόδιο που είχε προκαλέσει την αναστολή της διαδικασίας και η Περιφέρεια αποκτά πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσει ομαλά την πορεία του έργου. Το έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έχει σχεδιαστεί στην Αττική και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή και Πολιτική Προστασία 2021–2027». Συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 15% από εθνικούς πόρους, με συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 353,76 εκατ. ευρώ. Η ανάπλαση προβλέπει τη δημιουργία ενός εκτεταμένου πνεύμονα πρασίνου 741 στρεμμάτων, με το 75% της έκτασης να καλύπτεται από δενδροφυτεύσεις και φυτεύσεις θάμνων, ενώ το υπόλοιπο 25% θα φιλοξενεί υποδομές πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης ήπιες εμπορικές χρήσεις, υπόγειοι βοηθητικοί χώροι, εκτεταμένοι χώροι στάθμευσης, νέες πεζογέφυρες και παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, που θα συνδέσουν λειτουργικά το πάρκο με τον αστικό ιστό και τη θάλασσα.

Το συνέδριο ΕΧΑΕ - Morgan Stanley στο Λονδίνο

Διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές αναμένεται να έχει το φετινό επενδυτικό συνέδριο «4th Morgan Stanley & Athex Greek Investment Conference», το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 1η και 2 Δεκεμβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, αποτελώντας και πάλι σημείο συνάντησης για εκπροσώπους της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, θα πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ περίπου 20 εισηγμένων εταιρειών και ξένων επενδυτών, με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα συνέδρια, αυτή τη φορά το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ίδιου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Και αυτό διότι, έως τις 17 Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η δημόσια πρόταση του Euronext για την απόκτηση της ΕΧΑΕ, με την ανακοίνωση του αποτελέσματος να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου. Ανεξάρτητα από το ποσοστό αποδοχής, ακόμη και αν αυτό κινηθεί κάτω από το όριο του 67%, ο ευρωπαϊκός όμιλος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει εμπόδια στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο, καθώς πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση διευκολύνει την ολοκλήρωση τέτοιου είδους εξαγορών με χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής. Έτσι, το εφετινό συνέδριο δεν θα αποτελέσει απλώς μια ακόμη ευκαιρία προβολής των ελληνικών εισηγμένων, αλλά θα έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τις εξελίξεις γύρω από την ίδια την ΕΧΑΕ και τη νέα σελίδα για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Αυτοδιάψευση» για το Plan B

Σε μια έμμεση αλλά σαφή «αυτοδιάψευση» προχώρησε η Nexans σχετικά με το περιβόητο Plan B για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector). Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ζουλιάν Εμπέρ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα 9μήνου ότι το έργο προχωρά κανονικά και πως «δεν υπάρχει plan B, εργαζόμαστε με βάση το plan A».Η τοποθέτηση αυτή ήρθε να διαψεύσει την ίδια την εταιρεία, η οποία τον Αύγουστο είχε ανακοινώσει ότι διαθέτει εναλλακτικές λύσεις για την αξιοποίηση των υποβρύχιων καλωδίων που κατασκευάζει, σε περίπτωση που το έργο καθυστερήσει ή ναυαγήσει. Τότε, η Nexans είχε διαβεβαιώσει ότι όλα τα καλώδια έχουν ήδη εξοφληθεί, εξαλείφοντας οποιαδήποτε οικονομική έκθεση, ενώ υπογράμμιζε πως οι λύσεις HVDC που παράγει είναι περιζήτητες διεθνώς και μπορούν να ανακατευθυνθούν σε άλλα έργα. Χθες, απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών, ο κ. Εμπέρ τόνισε ότι η Nexans βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα στάδια του έργου, υπογράμμισε πως το ρίσκο για το Great Sea Interconnector είναι περιορισμένο, χάρη στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιβεβαίωσε πως η εταιρεία έχει λάβει έως σήμερα πληρωμές ύψους 250 εκατ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ.

Ανάκληση άδειας της HENGAS

Λόγω σημαντικής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των έργων για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στη Σπάρτη, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αποφάσισε την ανάκληση της άδειας διανομής φυσικού αερίου που είχε δοθεί στην εταιρεία HENGAS ΑΕ, η οποία ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Edil Hellas, του επιχειρηματία Μιχάλη Λαμπρόπουλου. Η εταιρεία καθυστέρησε για διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών να προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων, επικαλούμενη την αναμονή χρηματοδότησης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ΡΑΑΕΥ, ωστόσο, έκρινε ότι η εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων αποτελεί ευθύνη του διαχειριστή και ότι η έλλειψη κρατικής επιχορήγησης δεν αποτελεί λόγο για τη μη ολοκλήρωση του έργου. Ως αποτέλεσμα, η Αρχή αποφάσισε να αφαιρέσει τον Δήμο Σπάρτης από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και να ανακαλέσει την άδεια διανομής που είχε εκδοθεί το 2022. Παράλληλα, προχώρησε σε τροποποίηση της άδειας διαχείρισης δικτύου της εταιρείας, ώστε να μην περιλαμβάνει πλέον τη Σπάρτη.

Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκρινε τη δέκατη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), με στόχο την προσαρμογή του στη λειτουργία του νέου Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΗΠΣ) που τίθεται σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 2025. Η νέα αναθεώρηση απλουστεύει τις διαδικασίες για τους Χρήστες και ενισχύει τη διαφάνεια και την ευελιξία στη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. Πλέον, όλες οι αιτήσεις, συμβάσεις και γνωστοποιήσεις – όπως δεσμεύσεις μεταφορικής ικανότητας, εκχωρήσεις, προγραμματισμοί εκφορτώσεων και συναλλαγές ΥΦΑ – θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΔΕΣΦΑ, αντί για τις μέχρι σήμερα διαδικασίες μέσω εγγράφων, fax ή email. Επιπλέον, εισάγεται νέα διαδικασία παραχώρησης χρήσης μεταφορικής ικανότητας μεταξύ χρηστών, με δυνατότητα παραχώρησης μέρους ή συνόλου της δεσμευμένης ικανότητας σε άλλο χρήστη, ενώ επεκτείνονται οι μορφές εγγυοδοσίας, επιτρέποντας την παροχή εγγυητικών και μέσω ασφαλιστικών εταιρειών. Αλλάζουν επίσης οι προθεσμίες και οι χρεώσεις ακύρωσης εκφορτώσεων ΥΦΑ, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και τη μείωση κόστους για τους χρήστες, ενώ καταργείται ο μηνιαίος προγραμματισμός ΥΦΑ, που αντικαθίσταται από ηλεκτρονική διαδικασία προγραμματισμού εκφορτώσεων. Η ΡΑΑΕΥ υιοθέτησε τις περισσότερες προτάσεις του ΔΕΣΦΑ, κρίνοντας ότι οι αλλαγές βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου.

Από την Άνδρο στο Κολωνάκι

Δύο διαμερίσματα με θέσεις στάθμευσης στο Κολωνάκι, επί των οδών Χάρητος 11 και Σπευσίππου 14, προτίθεται να μισθώσει η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Πέτρου Λεονάρδου Μουστάκα». Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως τις 8 Νοεμβρίου.

Το πρώτο ακίνητο αφορά διαμέρισμα 4ου ορόφου επιφάνειας 166,50 τ.μ., συνοδευόμενο από θέση στάθμευσης 10,10 τ.μ. Ο ελάχιστος όρος προσφοράς έχει οριστεί στα 3.000 ευρώ μηνιαίως για χρήση κατοικίας και στα 3.500 ευρώ για επαγγελματική στέγη. Το δεύτερο διαμέρισμα, επίσης στον 4ο όροφο και ίδιας επιφάνειας με θέση στάθμευσης 10,10 τ.μ., διατίθεται με ελάχιστο όρο προσφοράς 2.900 ευρώ για κατοικία και 3.500 ευρώ για επαγγελματική χρήση.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς, στο γραφείο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Κληροδοτήματος, Βασιλικής Αναγνωστοπούλου. Το Κληροδότημα «Πέτρου Λεονάρδου Μουστάκα» αποτελεί ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, με ιστορία που συνδέεται με τη ζωή ενός ανθρώπου του μόχθου. Ο Πέτρος Λεονάρδος Μουστάκας, καταγόμενος από την Πίσω Μεριά Κορθίου στην Άνδρο, εγκατέλειψε το νησί σε νεαρή ηλικία για να αναζητήσει καλύτερες προοπτικές στην Αθήνα. Ξεκίνησε ως μαρμαρογλύπτης, εργάστηκε σκληρά και στη συνέχεια έγινε ιδιοκτήτης καφενείου, καταφέρνοντας με την πάροδο των χρόνων να αποκτήσει σημαντική περιουσία, κυρίως σε ακίνητα στο Κολωνάκι.

Με τον θάνατό του, το 1927, ο Μουστάκας άφησε όλη του την περιουσία στο χωριό του, επιθυμώντας να ωφελήσει την τοπική κοινωνία της Άνδρου. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, η περιουσία του εξακολουθεί να αποδίδει καρπούς, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και στήριξη της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Αρεοπαγίτου 37

Η Ακαδημία Αθηνών προχωρεί στην εκμίσθωση διαμερίσματος που ανήκει στο Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 37. Πρόκειται για διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 160 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προσφέρει μοναδική θέα προς την Ακρόπολη. Η τιμή εκκίνησης για τη μίσθωση ορίστηκε στα 4.500 ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω υποβολής κλειστών προσφορών και η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται σε τρία έτη, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κληροδοτημάτων της Ακαδημίας, η οποία είναι υπεύθυνη τόσο για την παροχή πληροφοριών όσο και για την παραλαβή των προσφορών. Το κτίριο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 37 ανεγέρθηκε την περίοδο 1929-1930 βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασιλείου Κουρεμένου (1875-1957), αποφοίτου της γαλλικής École des Beaux-Arts. Ο Κουρεμένος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου. Το κτίριο συγκαταλέγεται σήμερα στα αρχιτεκτονικά έργα που σηματοδότησαν τη μετάβαση της ελληνικής πόλης από τον ακαδημαϊκό κλασικισμό σε πιο μοντέρνες αντιλήψεις σχεδιασμού.