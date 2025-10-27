Η «αυτανάφλεξη» στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ στο Λαύριο και οι μνήμες από το Μαρί, οι 220 τόνοι εκρηκτικών και οι καθυστερήσεις στην απορρύπανση, η Aktor Energy και η «προσγείωση» Γερμανού κατασκευαστή

Φόβοι για νέο «Μαρί» στο Λαύριο

Μνήμες από τη φονική έκρηξη στο Μαρί της Κύπρου το 2011 αναβίωσαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Λαύριο, όταν ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ). Η πυρκαγιά, που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην περιοχή, τέθηκε τελικά υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία κινητοποίησε έξι οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά των εργαζομένων, η Διοίκηση των ΕΑΣ φέρεται να επιχείρησε απορρύπανση του εδάφους με ρίψη ασβέστη, προκειμένου να εξουδετερώσει εκρηκτικά υπολείμματα που είχαν επιμολύνει την περιοχή. Η διαδικασία, προκάλεσε ανάφλεξη και την εκδήλωση της φωτιάς. Μόνο χάρη στην τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς στον χώρο βρίσκονται αποθηκευμένοι περίπου 220 τόνοι ΤΝΤ και εκρηκτικών υπολειμμάτων. Στο σημείο έσπευσαν ο Δήμαρχος Λαυρίου Δημήτρης Λουκάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΑΣ, Χριστόφορος Μπουτσικάκης. Η επίσημη θέση της Διοίκησης των ΕΑΣ όπως μεταφέρθηκε στην Αυτοδιοίκηση κάνει λόγο για «αυτανάφλεξη», ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από το δελτίο καταγραφής της Πυροσβεστικής. Για το σοβαρό περιστατικό εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, καταγγέλλοντας ότι ο ειδικός αφρός κατάσβεσης για επικίνδυνα υλικά δεν έφτασε έγκαιρα στο σημείο. «Απαιτούμε άμεσα να ενημερώσουν οι αρμόδιες αρχές και η Διεύθυνση του εργοστασίου των ΕΑΣ για την αιτία της πυρκαγιάς και για τα υλικά που κάηκαν, καθώς οι μαύροι καπνοί κάλυψαν για αρκετά λεπτά το Λαύριο κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Το Εργατικό Κέντρο ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι, μετά τις αποκαλύψεις για εκατοντάδες τόνους αποβλήτων που παραμένουν στον χώρο των ΕΑΣ, ο κίνδυνος νέου περιβαλλοντικού και ανθρωπογενούς εγκλήματος «παραμένει και δυναμώνει».

Τεράστιές καθυστερήσεις στην απορρύπανση

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εδώ και μήνες οι εγκαταστάσεις των ΕΑΣ στο Λαύριο βρίσκονται στο επίκεντρο μιας εκκρεμούς διαδικασίας απορρύπανσης, μετά την αποκάλυψη ότι παραμένουν θαμμένοι περισσότεροι από 180 τόνοι εκρηκτικών υλών, ενώ άλλοι 40 τόνοι φυλάσσονται προσωρινά σε κοντέινερ. Το έργο θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας και εξαιρετικά απαιτητικό τεχνικά, ενώ για την ανάληψή του φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δύο ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι: η Polyeco του Γιάννη Πολυχρονοπούλου και η V Group του Βύρωνα Βασιλειάδη. Η Polyeco διαθέτει σχετική εμπειρία, καθώς είχε αναλάβει στο παρελθόν, σε συνεργασία με την τσεχική θυγατρική MSM του ομίλου CSG, την απορρύπανση από TNT στις ίδιες εγκαταστάσεις. Το κόστος του έργου, ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 5 έως και 17 εκατ. ευρώ, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τη διαχείριση και τις πραγματικές ανάγκες του εγχειρήματος. Η ιστορία της ρύπανσης στο Λαύριο συνδέεται με το πρόγραμμα καταστροφής ναρκών κατά προσωπικού, το οποίο είχαν αναλάβει τα ΕΑΣ μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Οτάβα το 2008. Μέσω της σύμβασης 34/2008, το έργο είχε ανατεθεί στη βουλγαρική Videx, όμως διεκόπη το 2014 έπειτα από σοβαρό ατύχημα. Δύο χρόνια αργότερα, το 2016, ανέλαβε η εταιρεία Soukos Robots, η οποία –σύμφωνα με καταγγελίες και μηνύσεις που κατατέθηκαν το 2018– φέρεται να ευθύνεται για την εκτεταμένη μόλυνση του εδάφους με υπολείμματα ΤΝΤ. Μέχρι σήμερα, ουδείς έχει δώσει σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο εποπτείας εκείνης της διαδικασίας. Στα τέλη του 2024, λίγο πριν την αποχώρησή του, ο τότε διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ, Νίκος Κωστόπουλος, προκήρυξε διαγωνισμό για την απορρύπανση του χώρου. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος επικεφαλής, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, ακύρωσε τη διαδικασία, ζητώντας νέα τεχνική μελέτη που τελικά κατέληξε σε... ανάγκη εκπόνησης άλλης, πιο εξειδικευμένης μελέτης. Το αποτέλεσμα ήταν το έργο να παραμείνει στάσιμο και ο χώρος ουσιαστικά «στον αέρα». Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Γενική Διεύθυνση του εργοστασίου των ΕΑΣ στο Λαύριο φέρεται να προχώρησε αυθαίρετα σε επιχείρηση ρίψης ασβέστη στο επιμολυσμένο έδαφος, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξουδετέρωσης των εκρηκτικών υπολειμμάτων. Η ενέργεια αυτή στάθηκε η αφορμή για την ανάφλεξη που προκάλεσε την πυρκαγιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Εκτός από το Δήμο Λαυρίου λύση από το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας φέρονται να ζητούν και οι Τσέχοι της CSG που φέρονται να ανησυχούν για την ασφάλεια τους στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου.

Το δάνειο του ΤΤ και οι υποθήκες

Με την αφορμή αυτή να αναφερθούμε και σε μια άλλη ανοικτή υπόθεση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ). Δικαστική αυτή τη φορά. Στο επίκεντρο βρίσκεται δάνειο ύψους 7,48 εκατ. ευρώ που είχε συνάψει η εταιρεία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το οποίο τελεί σήμερα υπό ειδική εκκαθάριση από την PQH. Η απαίτηση αυτή, που παραμένει ενεργή, συνοδεύεται από δύο προσημειώσεις υποθήκης επί ακινήτου των ΕΑΣ, οι οποίες φέρονται να μετατράπηκαν σε κανονικές υποθήκες, μια διαδικασία που η σημερινή διοίκηση χαρακτηρίζει μη νόμιμη και επιδιώκει να ακυρώσει δικαστικά. Σύμφωνα με πηγές, το ζήτημα αφορά στην αλλαγή του χαρακτήρα της «ασφάλειας» που είχε δοθεί στο δάνειο. Η προσημείωση, η οποία αποτελεί προσωρινό μέτρο διασφάλισης της απαίτησης, μπορεί να μετατραπεί σε υποθήκη μόνο μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση των ΕΑΣ, όμως, φαίνεται να υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε νομίμως. Η εταιρεία προετοιμάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας την ακύρωση της τροπής των προσημειώσεων, με το επιχείρημα ότι οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εις βάρος της ήταν αντίθετες με τη νομοθεσία και χωρίς την απαιτούμενη δικαστική κρίση. Το επίδικο ακίνητο ανήκει στον πυρήνα των παραγωγικών εγκαταστάσεων των ΕΑΣ και θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία και τη μελλοντική αξιοποίηση της εταιρείας. Η ενδεχόμενη απώλειά του ή η εμπλοκή του σε μακροχρόνια δικαστική διαμάχη θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική της θέση αλλά και το ευρύτερο σχέδιο εξυγίανσης που προωθείται τα τελευταία χρόνια.

Η Aktor Energy

Μια νέα εταιρεία με την επωνυμία Aktor Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία συνέστησε η Aktor Energy Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων. Σύμφωνα με το καταστατικό, ο σκοπός της Aktor Energy καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, του χονδρικού εμπορίου και της διανομής φυσικού αερίου, της παραγωγής υδρογονανθράκων και παραγώγων τους, καθώς και της κατασκευής αγωγών μεγάλων αποστάσεων. Παράλληλα, περιλαμβάνει δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλα επιχειρηματικά σχήματα του ομίλου ή της αγοράς ενέργειας. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Aktor Energy τοποθετήθηκε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Αναστάσιος Αρανίτης, Ιωάννης Αργυρόπουλος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδαμος.

Η Avis, η Sunel και η αποθήκευση ενέργειας

Σε νέα φάση περνά η συνεργασία της Avis Ελλάδος με τη Sunel Energy, συμφερόντων των αδελφών Ζυγούρα, καθώς οι δύο εταιρείες ενισχύουν την παρουσία τους στον στρατηγικό τομέα της αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύμπραξη είχε ξεκινήσει τον περασμένο Ιούλιο, με τη σύσταση της Olympic Energy Storage ΙΚΕ, στην οποία η Avis και η Sunel συμμετέχουν ισομερώς, κατέχοντας από 50% των μετοχών. Η Olympic Energy Storage έχει ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, τη διανομή ρεύματος, καθώς και την εμπορία σχετικού εξοπλισμού σε χονδρική και λιανική βάση. Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα της ενεργειακής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, οι δύο εταίροι προχώρησαν προ ημερών στην ίδρυση τριών νέων εταιρειών με στόχο την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης και παραγωγής ενέργειας. Πρόκειται για τις Storage Domokos ΙΚΕ, Storage Magiko ΙΚΕ και Storage Neochori ΙΚΕ, οι οποίες αποτελούν κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των Olympic Energy Storage ΙΚΕ και Μεταλλοπλαστικής Ενεργειακής Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, με ίση συμμετοχή 50%-50%. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος και των τριών εταιρειών είναι ο Μιλτιάδης Ζυγούρας, που έχει την εξουσία να τις δεσμεύει μεμονωμένα. Οι νέες εταιρείες θα εστιάσουν κυρίως στις υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα δραστηριοποιηθούν επίσης στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, στη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος και στο εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων. Το καταστατικό τους προβλέπει ακόμη τη δυνατότητα κατασκευής μονάδων παραγωγής και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ενεργειακό τομέα. Η επένδυση της Avis Ελλάδος στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας συνδέεται άμεσα με το φιλόδοξο σχέδιο εξηλεκτρισμού του στόλου της, που εντάσσεται στο επενδυτικό πλάνο των 760 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία. Το σχέδιο προβλέπει την αντικατάσταση 8.000 έως 10.000 οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα, με στόχο τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας. Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά 30% από τραπεζικά δάνεια και κατά 20% από ίδια κεφάλαια.

Νέος παίκτης στην ελληνική αεροπορική τεχνολογία;

Παρουσία στην Ελλάδα αποκτά ο Γερμανός André Rochus Hiebeler, γνωστός επιχειρηματίας της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής βιομηχανίας και πρώην επικεφαλής της Grob Aircraft SE, της ιστορικής βαυαρικής κατασκευάστριας αεροσκαφών. Προ ημερών ο Hiebeler συνέστησε μέσω της κυπριακής του εταιρείας Gamcel Cypress Limited, δύο ελληνικές εταιρείες, την Chalelo Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και την Adip Solutions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η Chalelo Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με εταιρικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί για την παρουσία του Hiebeler και του ομίλου του στην Ελλάδα. Με αντικείμενο τις επισκευές, μετατροπές και τεχνικές υπηρεσίες σε αεροσκάφη και κινητήρες, αλλά και δραστηριότητες αμυντικού χαρακτήρα, η εταιρεία αποκαλύπτει στρατηγική πρόθεση να συνδεθεί με τον ταχέως αναπτυσσόμενο ελληνικό τομέα αεροναυπηγικής και αμυντικής τεχνολογίας. Παράλληλα, η Adip Solutions με κεφάλαιο 250.000 ευρώ και δραστηριότητα στα ακίνητα, λειτουργεί συμπληρωματικά, παρέχοντας επενδυτικό «όχημα» για την απόκτηση και διαχείριση υποδομών στην Ελλάδα. Ο André Rochus Hiebeler, γεννημένος στο Μόναχο το 1960, αποτελεί εμβληματική μορφή του γερμανικού αεροδιαστημικού κλάδου. Από το 2009 έως τον Αύγουστο του 2025 ηγείτο της Grob Aircraft SE, την οποία εξαγόρασε μέσω της οικογενειακής εταιρείας H3 Aerospace από πτώχευση, επαναφέροντάς την σε τροχιά ανάπτυξης. Υπό τη διοίκησή του, η Grob εξελίχθηκε σε κορυφαίο κατασκευαστή εκπαιδευτικών και ειδικών αποστολών αεροσκαφών, με το Grob G 120TP να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις αεροπορικές δυνάμεις πολλών χωρών. Η είσοδος της Grob σε νέα εποχή ήρθε τον Ιούνιο του 2025, όταν η γερμανική εταιρεία Helsing SE, πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη και στις αμυντικές τεχνολογίες, εξαγόρασε τη Grob Aircraft SE. Η Helsing, με έδρα το Μόναχο, αναπτύσσει συστήματα λογισμικού και στρατιωτικά drones για ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης και συνεργάζεται αποκλειστικά με δημοκρατικά καθεστώτα. Η συμφωνία με τη Grob αποσκοπεί στη σύζευξη τεχνολογίας αιχμής και παραγωγικής υποδομής, ώστε να δημιουργηθούν οι «επόμενης γενιάς» δυνατότητες αεροπορικής άμυνας. Η ίδρυση των Chalelo και Adip Solutions στην Ελλάδα έρχεται λίγους μήνες μετά την εξαγορά της Grob από τη Helsing, υποδεικνύοντας ότι ο Hiebeler και οι εταίροι του επιδιώκουν ενδεχομένως διεύρυνση της παρουσίας τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.