Στην επόμενη αγωνιστική, ο ΟΦΗ φιλοξενείται από την ΑΕΚ στην OPAP Arena (21/12, 21:00), ενώ ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Λεβαδειακό (22/12, 18:00).

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες και ανάσανε. Οι Κρητικοί επικράτησαν 3-0 του Πανσερραϊκού για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σ’ ένα ματς που «καθάρισαν» από το πρώτο 45λεπτο και πρωταγωνιστή τον Έντι Σαλσίδο.

Ο Ιταλός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό. Πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, οι Κρητικοί ανέβασαν περαιτέρω τον δείκτη. Ο Φούντας στο 44′ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, με τον Σαλσίδο να κάνει το 3-0 στο 45+4′.

Στη βαθμολογία, ο ΟΦΗ έφτασε τους 12 πόντους και είναι στην 11η θέση. Ο Πανσερραϊκός παραμένει ουραγός, έχοντας συγκεντρώσει μόλις πέντε πόντους.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι. Μάλιστα, κέρδισαν πέναλτι μόλις στο 4ο λεπτό για τράβηγμα του Κρίζμανιτς στον Μπρουκς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μάρας ανέλαβε την εκτέλεση, ωστόσο έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. Λίγο αργότερα, ο Τσαούσης είχε νέα καλή στιγμή, με τον Λίλο να φωνάζει «όχι».

Ο ΟΦΗ ήταν αυτός που ευτύχησε να προηγηθεί. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης ο Γκονθάλεθ έκανε την σέντρα, η μπάλα κόντραρε, ο Σαλσίδο έκανε την κίνηση προς την μικρή περιοχή και με προβολή σκόραρε. Από εκεί και πέρα, οι Κρητικοί ήταν αυτοί που είχαν τον πρώτο λόγο.

Πριν από το τέλος του πρώτου μέρους ανέβασαν τον δείκτη του σκορ. Στο 44ο λεπτό, ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι – έπειτα από παρέμβαση του VAR – για τάκλιν του Ουαγκέ πάνω στον Ανδρούτσο. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Τιναλίνι για το 2-0.

Ο ΟΦΗ κάνει τρία τα τέρματά του συγκεκριμένα στο 45+4′. Ο Νους πήρε την μπάλα από τον Ουαγκέ, πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά, γύρισε προς τον Σαλσέδο, ο οποίος πλάσαρε με εξουδετερωμένο τον Τιναλίνι για το 3-0.

Στο ξεκίνημα το δευτέρου μέρους, ο ΟΦΗ συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο. Στο 48ο λεπτό ο Φούντας είχε διπλή ευκαιρία για να σκοράρει, ενώ λίγο αργότερα ο Νους έφτασε κοντά στο γκολ, όμως το πλασέ του πέρασε λίγα μέτρα άουτ.

Ο Πανσερραϊκός επιχείρησε να ανησυχήσει την εστία του Λίλο, χωρίς όμως να τα καταφέρει ιδιαίτερα, καθώς περιοριζόταν σε τελικές προσπάθειες εκτός περιοχής. Στο φινάλε ο ΟΦΗ σκόραρε με τον Σενγκέλια, ωστόσο δεν μέτρησε, για επιθετικό φάουλ του Χατζηθεοδωρίδη. Κάπως έτσι, το 3-0 έμεινε έως το φινάλε.