Έφτασε τα 12 γκολ στη Super League ο Μαροκινός επιθετικός των Πειραιωτών.

Ο Μαροκινός πήρε και πάλι από το… χέρι τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε -αυτή τη φορά- σε νίκη επί του ΟΦΗ με 3-0 για τη 13η αγωνιστική στη Super League.

Ο τερματοφύλακας Λίλο των Κρητικών κράτησε σε χαμηλά επίπεδα το σκορ. Έτοιμοι για το εκτός έδρας ματς με την Καϊράτ Αλμάτι έδειξαν οι Πειραιώτες. Σκόρερ και ο Στρεφέτσα.

Τα δυο γκολ του Ελ Κααμπί και το ένα του Στρεφέτσα έδωσαν το νίκη στον Ολυμπιακό και τον διατήρησαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League (34 βαθμοί), σε μια αγωνιστική που περιλαμβάνει το ΠΑΟΚ – Άρης. Απ’ την άλλη, ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να πάρει κάποια βαθμολογική ανάσα και έφτασε τις 5 σερί ήττες στο πρωτάθλημα (9 βαθμοί).

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε “δυνατά” στο ματς, φτάνοντας με το “καλημέρα” στα καρέ του ΟΦΗ. Μόλις στο 2′ ο Λίλο αναγκάστηκε να διώξει σε κόρνερ ένα σουτ του Μουζακίτη. Οι “ερυθρόλευκοι” έβγαλαν αρκετές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας των Κρητικών, ψάχνοντας τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να βρίσκεται καλά μαρκαρισμένος.

Μετά το 10′ ακολούθησε ένας “χορός” μεγάλων ευκαιριών για τον Ολυμπιακό. Στο 13′ ο Ελ Κααμπί -μέσα από τη μεγάλη περιοχή- βρήκε με τακουνάκι τον Ταρέμι, ο Ιρανός ελίχθηκε, έκανε το σουτ, αλλά ο Λαμπρόπουλος έκανε σωτήριο τάκλιν. Ο Ταρέμι έκανε νέο σουτ αλλά ο Κρίζμανιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Δυο λεπτά μετά, ο Λίλο έκανε μεγάλη επέμβαση σε -προς τα πίσω- κεφαλιά του Μπιανκόν, ενώ “έβγαλε” με εντυπωσιακό τρόπο το χαμηλό πλασέ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 19′. Ο Ολυμπιακός είχε καθολική υπεροχή μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους και πίεσε ασφυκτικά τους Κρητικούς. Το 1-0 ήρθε στο 33′ από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Μετά από εκτέλεση κόρνερ και πάσα-τακουνάκι του Πιρόλα από τα αριστερά, ο Μαροκινός στράικερ έκανε το ανάποδο ψαλίδι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λίλο.

Ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε το… πόδι από το γκάζι και λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο (40′) έφτασε στο 2-0, ξανά με τον Ελ Κααμπί. Από γέμισμα του Ροντινέι, ο Μαροκινός κινήθηκε πίσω από τον Λαμπρόπουλο και με φαλτσαριστή κεφαλιά, πέτυχε νέο εντυπωσιακό γκολ.

Βλέποντας τον ΟΦΗ να έχει μια τραγική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, ο Χρήστος Κόντης έκανε δυο αλλαγές με την έναρξη της επανάληψης (ο Σενγκέλια στη θέση του κιτρινισμένου Νους και ο Χατζηθεοδωρίδης σε αυτή του Μπαϊνοβιτς). Ο Ολυμπιακός όμως συνέχισε με το ίδιο τέμπο κει σε αυτό το 45λεπτο. Στο 5′ ο Λίλο είχε νέα μεγάλη επέμβαση, σε δυνατό σουτ του Στρεφέτσα αυτή τη φορά.

Ο Στρεφέτσα ήταν από τους πιο κινητικούς παίκτες του Ολυμπιακού στο ματς, έψαξε αρκετές φορές το γκολ και στο 63′ κατάφερε να σκοράρει. Από λάθος μεταβίβαση του Λίλο, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ πέταξε την μπάλα πάνω στον Στρεφέτσα, εκείνος πάτησε περιοχή και εκτέλεσε για το 3-0.

Δυο λεπτά πριν, ο Τζολάκης έδιωξε το σουτ του Θεοδοσουλάκη από θέση τετ-α-τετ, στην πρώτη φάση του ΟΦΗ στο ματς. Λίγο μετά, ο Έλληνας επιθετικός αποχώρησε από την αναμέτρηση, με πρόβλημα τραυματισμού.

Με το “τρίποντο” να έχει “κλειδώσει” για τους γηπεδούχους, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στις υπόλοιπες αλλαγές που είχε δικαίωμα να κάνει, όπως και ο Χρήστος Κόντης. Ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακού που μπήκε, ο Γιαζίτζι, είχε δοκάρι στο 81′ με τρομερό σουτ.

