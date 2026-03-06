Το συνεργείο του SkyNews βρέθηκε κοντά σε προειδοποιητικό χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό.

Το SkyNews βρέθηκε στην «κόκκινη ζώνη» της Βηρυτού, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου που δέχεται απανωτές επιθέσεις από την ισραηλινή αεροπορία.

«Μέλος της Χεζμπολάχ προσφέρθηκε να μας πάει σε βομβαρδισμένο σημείο, αλλά μας είπε ότι πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Μας έδωσαν δύο λεπτά», περιγράφει στο βίντεο ο δημοσιογράφος Τζον Σπαρκς, για την επίσκεψη στην περιοχή που το Ισραήλ έχει δώσει εντολή εκκένωσης.

«Δεν μας επέτρεψαν να φύγουμε. Άλλη ομάδα της Χεζμπολάχ μας σταμάτησε, άρχισε να μας ανακρίνει, όταν ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη κοντά», αναφέρει ο δημοσιογράφος.

«Έγινε κάποιο νέο πλήγμα κοντά από τους Ισραηλινούς. Δεν μπορούμε να κινηθούμε αυτή τη στιγμή», περιγράφει με αγωνία στην κάμερα. Τελικά κατέληξαν ότι επρόκειτο για προειδοποιητικό χτύπημα, ενώ 10 λεπτά αργότερα- αφού το συνεργείο του SkyNews είχε απομακρυνθεί- οι Ισραηλινοί εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή.

{https://x.com/SkyNews/status/2030022623497773268}

Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στο liveblog του Dnews.