Γιατί δεν έχει σαλπάρει ακόμα για την Κύπρο το HMS Dragon, σύμφωνα με συνδικάτο εργαζομένων.

Η αποστολή του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Dragon στην Κύπρο έχει καθυστερήσει επειδή η ναυτική βάση όπου επισκευάζεται λειτουργεί μόνο από τις 09:00 έως τις 17:00, σύμφωνα με συνδικάτο εργαζομένων.

Την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι το πολεμικό πλοίο αναμένεται στην Κύπρο μέσα στις «επόμενες δύο εβδομάδες». Το Λονδίνο το στέλνει για την προστασία των βρετανικών βάσεων, μετά την επίθεση με drones στο Ακρωτήρι, εν μέσω του πολέμου που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Όμως, η αναχώρηση του HMS Dragon έχει καθυστερήσει, προκειμένου το προσωπικό να ολοκληρώσει συγκολλήσεις και άλλες εργασίες συντήρησης, γράφει η Telegraph. Οι καθυστερήσεις επιδεινώθηκαν λόγω του μειωμένου ωραρίου που εισήγαγε το υπουργείο Άμυνας και ο ιδιωτικός διαχειριστής Serco, για τον περιορισμό του κόστους, σύμφωνα με το συνδικάτο Prospect.

Πλέον, η βάση στο Πόρτσμουθ δεν λειτουργεί όλο το 24ωρο, αλλά συνήθως από τις 09:00 έως τις 17:00 τις καθημερινές. «Τα μέλη μας προσφέρουν βοήθεια, αλλά μια υπηρεσία τόσο ζωτικής σημασίας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την καλή θέληση του προσωπικού. Η υποστήριξη εκτός ωραρίου θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στη σύμβαση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Prospect, Μάικ Κλάνσι. «Αυτή η σύμβαση απέτυχε στην πρώτη πραγματική αντιμετώπιση σοβαρής κρίσης και πρέπει να επανεξεταστεί και να διορθωθεί επειγόντως», συμπλήρωσε.

Τα μέλη του συνδικάτου προσφέρθηκαν να δουλέψουν εκτός ωραρίου και Σαββατοκύριακα, προκειμένου να προετοιμαστεί το αντιτορπιλικό Type 45. Η Serco απέρριψε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι η σύμβαση προβλέπει ωράριο 07:00- 19:00 και υπερωρίες.

«Το HMS Dragon προετοιμάζεται για να πλεύσει, με την πλήρη υποστήριξη των αφοσιωμένων ομάδων μας στο Πόρτσμουθ. Η Serco έχει εκτελέσει εγκαίρως κάθε εργασία που της έχει ζητήσει το Βασιλικό Ναυτικό και με βάση τα συμφωνηθέντα πρότυπα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Όποια υπόνοια ότι τα εργασιακά πρότυπα των υπαλλήλων της Serco έχουν επηρεάσει την ικανότητα πλεύσης του HMS Dragon είναι εντελώς αναληθής», συμπλήρωσε.

Απαντώντας στην ανακοίνωση της Serco, πηγή από το συνδικάτο επέμεινε ότι μέρος της σύμβασης βασίζεται σε εργασία από τις 09:00 έως τις 17:00. «Συγκεκριμένες εργασίες στη σύμβαση είναι 09:00-17:00 στις καθημερινές και κάποιες 07:00-19:00 στις καθημερινές», ανέφερε.

«Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι πως δεν πρόκειται πλέον για υπηρεσία όλο το 24ωρο και δεν καλύπτει τα Σαββατοκύριακα, κάτι που αναγνωρίζουν η Serco και το υπουργείο Άμυνας», συμπλήρωσε.

