Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στη παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Ισχυρούς τριγμούς προκαλεί στις διεθνείς αγορές η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν ενισχύει τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Το διεθνές σημείο αναφοράς ,το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε την Παρασκευή τα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 89 δολάρια, σημειώνοντας ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο.

Η άνοδος των τιμών καταγράφηκε μετά τη σκληρή τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαίτησε «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η ένταση στην περιοχή έχει ήδη επηρεάσει ενεργειακές εγκαταστάσεις και έχει επιφέρει σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών. Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ Καάμπι, προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες, εάν τα δεξαμενόπλοια αδυνατούν να διέλθουν από τα Στενά.

Όπως σημείωσε, σε ένα τέτοιο σενάριο οι εξαγωγείς πετρελαίου του Περσικού Κόλπου ενδέχεται να αναγκαστούν να αναστείλουν την παραγωγή τους, γεγονός που, όπως τόνισε, θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις οικονομίες παγκοσμίως.

Ήδη οι επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές και στους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής ταξιδιωτικής οργάνωσης AAA, η μέση τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά σχεδόν 27 σεντ μέσα σε μία εβδομάδα, φθάνοντας τα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι.

Ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν εισήλθε την Παρασκευή στην έβδομη ημέρα του. Σε δηλώσεις του την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει «μόλις αρχίσει να μάχεται», ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη υπολογίζει λανθασμένα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη σύγκρουση για μεγάλο χρονικό διάστημα.