O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.122,60 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,27%.

Με πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών εν μέσω των ρευστοποιήσεων που πυροδότησε η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 6,81%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 8,35%.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.122,60 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,27%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε πιο περιορισμένα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, φτάνοντας τα 314,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 32 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 49,16 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 41 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 88 που κατέγραψαν πτώση, ενώ 73 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 3,95% στις 2.349,58 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 2,48% στις 5.389,13 μονάδες. Η μεσαία κεφαλαιοποίηση εμφάνισε συγκριτικά μεγαλύτερες αντοχές, με τον FTSEM να περιορίζει την πτώση στο 1,1% και να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.645,78 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο τραπεζικός κλάδος συγκέντρωσε περίπου το 65% του συνολικού τζίρου της ημέρας. Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας υποχώρησε κάτω από τα 13 ευρώ, κλείνοντας στα 12,95 ευρώ με πτώση 3,68%, ενώ η Πειραιώς σημείωσε βουτιά 5,01% στα 7,20 ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 3,57 ευρώ με απώλειες 3,12% και η Alpha Bank στα 3,43 ευρώ με πτώση 4,11%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν επίσης αρκετοί τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με την Τιτάν να υποχωρεί 5,01% στα 46,50 ευρώ, τη Cenergy να καταγράφει πτώση 4,42% στα 19,26 ευρώ και τη Βιοχάλκο να χάνει 4,17% στα 13,80 ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν ακόμη η Metlen, η Jumbo και ο ΟΠΑΠ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατάφερε στο τέλος να κλείσει οριακά θετικά.

Αντίθετα, στήριξη στον Γενικό Δείκτη παρείχαν κυρίως τα δύο διυλιστήρια, τα οποία επωφελήθηκαν από την άνοδο του πετρελαίου. Η Motor Oil κατέγραψε άλμα 3,61% στα 36,70 ευρώ και η Helleniq Energy ενισχύθηκε κατά 3,16% στα 8,97 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης ο ΟΤΕ και η ΕΛΧΑ, ενώ μικρά κέρδη σημείωσε και η Σαράντης.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, άνοδο κατέγραψαν μεταξύ άλλων η Alter Ego, η Profile, η Dimand και η Autohellas, ενώ αντίθετα πιέσεις δέχθηκαν η Ideal, η Κρι Κρι, η Intracom και ο ΟΛΠ.