Με θετικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη, παρά την αναταραχή στην Μέση Ανατολή και την αυξημένη διεθνή μεταβλητότητα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.171,87 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,51%. Ο τζίρος διατηρήθηκε σε αυξημένα επίπεδα, φθάνοντας τα 380,5 εκατ. ευρώ, αν και ήταν χαμηλότερος σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε διαμορφωθεί στα 471,9 εκατ. ευρώ χθες και στα 679,6 εκατ. ευρώ προχθές. Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62 εκατ. τεμάχια, ενώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών ανήλθε σε 25,12 εκατ. ευρώ μέσω 27 πακέτων. Στο σύνολο της αγοράς, 70 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 53 κατέγραψαν πτώση και 79 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,54% στις 5.525,96 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 2.675,28 μονάδες με άνοδο 0,94%.

Κομβικό ρόλο στις συναλλαγές διατήρησε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος συγκέντρωσε τζίρο περίπου 270 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 68% της συνολικής αξίας συναλλαγών της ημέρας. Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έκλεισε στα 13,44 ευρώ με άνοδο 1,32%, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,83% στα 7,58 ευρώ. Ισχυρότερη ήταν η άνοδος για την Alpha Bank, η οποία έκλεισε στα 3,58 ευρώ με κέρδη 2,64%, ενώ η Eurobank κινήθηκε πιο συγκρατημένα, κλείνοντας στα 3,68 ευρώ με άνοδο 0,38%, παρά το γεγονός ότι η UBS την ενέταξε στα κορυφαία ευρωπαϊκά picks της.

Πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με τη Metlen να υποχωρεί τελικά κατά 0,8% στα 34,8 ευρώ, παρά το ενδοσυνεδριακό υψηλό, ενώ καταγράφηκε και νέα short θέση στον τίτλο από το fund GLG Partners, ανεβάζοντας τις συνολικές ανοικτές πωλήσεις στο 1,95% του μετοχικού κεφαλαίου. Απώλειες σημείωσαν επίσης η Viohalco και η Cenergy.

Στον τουριστικό κλάδο, αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν τόσο η Aegean όσο και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν τα ισχυρά κέρδη της Intralot και του ΟΛΠ, ενώ πιέσεις δέχθηκαν οι Quest και Ideal.