Μία ερώτηση στο «The Chase» ήταν αρκετή για να προκαλέσει ερωτήματα στη Μαρία Μπεκατώρου.

Όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε στο πλατό του «The Chase» τους νέους της παίκτες και τους τηλεθεατές.

Η παρουσιάστρια, έχει αποδείξει και στο παρελθόν τον αυθορμητισμό της ενώ σήμερα έκανε το δικό της σχόλιο σε ερώτηση σχετικά με το ζωικό βασίλειο:

«Ποιο από τα παρακάτω ζώα έχει έντονη σεξουαλική δραστηριότητα και ζευγαρώνει έως και 40 φορές τη μέρα;».

Η ίδια εξεπλάγην όταν η σωστή απάντηση ήταν το «Λιοντάρι» και όχι ο «Σκίουρος», ενώ ο «Αδέκαστος» - που είχε απαντήσει λανθασμένα – έδωσε τη δική του εξήγηση:

«Τα λιοντάρια είναι ονομαστά, αλλά από όσο έχω δει σε ντοκιμαντέρ η διάρκεια είναι 2 – 3 δευτερόλεπτα...».

Η Μαρία Μπεκατώρου, απάντησε έκπληκτη: «Ε... τι να το κάνεις αν είναι για 2 – 3 δευτερόλεπτα, 40 φορές την ημέρα… Εντάξει, σιγά τα ωά. Εγώ για τις κουνέλες ήξερα... Χαμός στο ζωικό βασίλειο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvuuf73yzah?integrationId=40599y14juihe6ly}