Συγκινημένος ο Αλέξανδρος Τουβέλας με την κίνηση της οικογένειας του Χάρρυ Κλυνν.

Η οικογένεια του Χάρρυ Κλυνν επέλεξε να κάνει ένα ξεχωριστό δώρο στον Αλέξανδρο Τσουβέλα, χαρίζοντάς του ορισμένα προσωπικά αντικείμενα του σπουδαίου κωμικού.

Όπως αποκάλυψε ο stand-up comedian μέσα από προσωπική του ανάρτηση στο Instagram την Παρασκευή 6 Μαρτίου, έχει πλέον στην κατοχή του δύο καπέλα, τα γάντια που συνήθιζε να φορά ο Χάρρυ Κλυνν και αυτόγραφα της εποχής.

Εκτός από τα προσωπικά του αντικείμενο ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δημοσίευσε ένα χειρόγραφο σημείωμα που του άφησε η οικογένεια του Χάρρυ Κλυνν, το οποίο αναγράφει:

«Δωρίζω με χαρά και εκτίμηση τα παρακάτω αντικείμενα που ανήκαν στον θείο μου Βασίλη Τριανταφυλλίδη «Χάρρυ Κλυν» και τα οποία είχαν παραδοθεί στην οικογένειά μου και συγκεκριμένα στη μητέρα μου Ευαγγελία Βεργοπούλου, το γένος Μακρή, ως ενθύμιο από την πρώτη της ξαδέλφη και σύζυγο του Βασίλη Τριανταφυλλίδη, Χαρίκλεια Τριανταφυλλίδη το γένος Μακρή. Τα αντικείμενα αυτά μου δώρισε έπειτα η μητέρα μου και εγώ με τη σειρά μου, δωρίζω κάποια από αυτά και τα παραδίδω στον αγαπητό μας φίλο Αλέξανδρο Τσουβέλα. Συγκεκριμένα περιέχουν δύο καπέλα του θείου του, ένα τσόχινο και ένα ψάθινο, τα προσωπικά του δερμάτινα γάντια και δύο αυτόγραφα εποχής. Με εκτίμηση, Βύρων Βεργοπούλου».

Στην λεζάντα της ανάρτησής του, ο stand-up comedian έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου... Η οικογένεια του μεγάλου Χάρρυ Κλυνν έκρινε πως πρέπει να μου δώσει 2 καπέλα του, τα θρυλικά του γάντια και τα αυτόγραφα της εποχής... Η συγκίνηση τεράστια για αυτή σας την κίνηση... Θα τα φυλάξω μαζί με τα λόγια σας για ‘μενα».

{https://www.instagram.com/p/DViZ_ebjA5B/?hl=el&img_index=1}

Istagram screensot/ @alexandros_tsouvelas