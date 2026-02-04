Το «αστείο» του κωμικού είχε προκαλέσει θυελλώδεις αντιδράσεις στη ρωσική κοινωνία.

Σε ποινή φυλάκισης σχεδόν έξι ετών καταδικάστηκε ο Ρώσος stand up κωμικός Αρτέμι Οστάνιν, μετά από απόφαση δικαστηρίου που τον έκρινε ένοχο για υποκίνηση μίσους, εξαιτίας σατιρικού σχολίου που έκανε για βετεράνο πολέμου με ακρωτηριασμένα κάτω άκρα. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κύκλους των εθνικιστών και των στρατιωτικών μπλόγκερ στη Ρωσία.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε δημοσιογράφος του Reuters που παρακολούθησε τη διαδικασία, στον Οστάνιν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και εννέα μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 300.000 ρουβλίων (3.900 ευρώ).

Η καταδίκη του εντάσσεται σε μια σειρά αυστηρών δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια εις βάρος πολιτών, καλλιτεχνών και δημοσίων προσώπων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι προσέβαλαν ή διέδωσαν «ψευδείς πληροφορίες» για τον ρωσικό στρατό, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Οστάνιν και για προσβολή των θρησκευτικών συναισθημάτων των Χριστιανών, εξαιτίας ενός ακόμη αστείου που είχε κάνει για τον Ιησού, προκαλώντας την οργή ορθόδοξων εθνικιστικών κύκλων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο ίδιος δήλωσε ότι η σύλληψη και η μεταχείριση που υπέστη ήταν από μόνες τους επαρκής τιμωρία για οποιοδήποτε αδίκημα του αποδίδεται.

Τα προβλήματα για τον Οστάνιν ξεκίνησαν τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους, όταν εμφανίστηκε μπροστά σε μικρό κοινό και αστειεύτηκε με έναν φτωχό βετεράνο πολέμου, ο οποίος είχε χάσει τα πόδια του από έκρηξη νάρκης και, σύμφωνα με το αστείο, αναγκαζόταν να μετακινείται με σκέιτμπορντ σε υπόγεια διάβαση στη Μόσχα. Σε άλλο σημείο, είχε αναφερθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο με υποτιμητικό χαρακτηρισμό.

Την περίοδο εκείνη, ο Οστάνιν δεν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, βίντεο από την παράστασή του κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αξιοποιήθηκε από εθνικιστές και φιλοπολεμικούς bloggers στην πλατφόρμα Telegram, με αποτέλεσμα να γίνει viral. Οι επικριτές του τον κατηγόρησαν ότι ξεπέρασε κάθε όριο, χλευάζοντας βετεράνους που πολέμησαν στο μέτωπο.

Η ορθόδοξη εθνικιστική οργάνωση «Σορόκ Σορόκοφ» δήλωσε ότι η υπόθεση δείχνει πως πολλοί Ρώσοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι «οι εποχές έχουν αλλάξει», ζητώντας αυστηρότερο κρατικό έλεγχο στις κωμικές παραστάσεις. Όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, τα τελευταία χρόνια αρκετοί κωμικοί «παραβιάζουν κόκκινες γραμμές» και σατιρίζουν θέματα που θεωρούνται ταμπού για τη ρωσική κοινωνία.