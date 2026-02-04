Συγκινεί ο Αντίνοος Αλμπάνης για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο Αντίνοος Αλμπάνης, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμός στο Instagram.

Ο γνωστός ηθοποιός, είναι ένας από τους αναγνωρίσιμους ανθρώπους που μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν με την ασθένεια.

Σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, δημοσίευσε μία φωτογραφία του από εκείνη την εποχή.

Μία ασπρόμαυρη εικόνα του ήταν αρκετή για να μεταφέρει το μήνυμά του, ενώ τη συνόδευσε με μία λιτή λεζάντα, μέσω της οποίας περιέγραψε τα συναισθήματά του: «Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα. Πονούσε μόνο του».

{https://www.instagram.com/p/DUVNDdWjP0M/}