Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, έστειλε το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας μέσω των Social Media. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, στο πρόσφατο παρελθόν, μίλησε για τη μάχη που έδωσε με μία συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, και σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, έκανε έναν σύντομο απολογισμό της διαδρομής της.

Μέσα από ένα προσωπικό βίντεο, αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε πριν από 13 χρόνια, όταν ήρθε αντιμέτωπη με τη διάγνωση, υπογραμμίζοντας πως πλέον έχει αφήσει πίσω το παρελθόν και έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης.

Αρχικά, εμφανώς συγκινημένη ακούγεται να λέει στο βίντεο: «Δεν πίστευα πως θα είμαι ζωντανή. 13 χρόνια πριν, αν μου έλεγες πως αυτή τη στιγμή θα βρισκόμουν εδώ, καθαρή από καρκίνο και θα σου μιλάω και θα κάνω αυτό το βίντεο… δεν το πίστευα» και συνέχισε:

«Αν μου έλεγε κάποιος πριν από 13 χρόνια ότι τώρα, το 2026, 4 Φλεβάρη, θα ήμουν ζωντανή και θα μπορούσα και θα έκανα αυτό εδώ το βίντεο θα έκλαιγα γιατί δεν θα το πίστευα. Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου».

«Εγώ σαν σήμερα διαγνώστηκα πριν από 13 χρόνια με τη δική μου μορφή καρκίνου και κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα και να πω σε όλους εσάς που με βλέπετε τώρα και έχετε κάποια μορφή καρκίνου και παλεύετε, πως μπορείτε να τα καταφέρετε».

Στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας σημειώνει: «Μπορείς να τα καταφέρεις, όπως τα κατάφερα και εγώ. Μην τα παρατάς. Θα πέσεις αλλά θα ξανασηκωθείς. Ο καρκίνος δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αλλά δεν είναι και κάτι πλέον αήττητο, δεν είναι μια ανίατη ασθένεια. Η ιατρική έχει προχωρήσει πολύ, κάνει θαύματα, όπως και το ότι ζω εγώ αυτή τη στιγμή και σου μιλάω είναι ένα θαύμα. Και πόσα άλλα θαύματα να μετρήσω, όπως ο ερχομός του Δημητράκη, του γιου μου. Με είχαν ξοφλημένη από τη ζωή, δεν συζητούσαν καν ότι μπορώ να κάνω παιδιά».

Κλείνοντας, περιέγραψε ορισμένα από τα συναισθήματά της, παροτρύνοντας παράλληλα τους ακόλουθούς της να προσέχουν την υγεία τους: «Είναι πολύ δύσκολος δρόμος, στενάχωρος δρόμος, είναι σκοτεινός, αλλά να θυμάσαι ότι πάντα βγαίνει ήλιος στο τέλος αλλά και ότι ποτέ ξανά δεν θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν νοσήσεις. Είναι ένα μεγάλο μάθημα, μια μεγάλη αλλαγή -προς το καλύτερο αν με ρωτάς- γιατί γίνεσαι πιο ανθρώπινος με τους ανθρώπους τους καλούς αλλά και πιο αδιάφορος με οτιδήποτε αρνητικό και κακό υπάρχει γύρω σου».

«Δες λοιπόν αυτή τη μέρα σαν αφορμή να κάνεις ένα check up, διότι η πρόληψη σώζει ζωές. Εγώ κάθε τέτοια ημέρα των γενεθλίων μου την έχω ορόσημο και πάω και κάνω το check up μου. Βάλε και εσύ λοιπόν την ημέρα των γενεθλίων σου σαν ημέρα διαγνωστική. Οτιδήποτε το προλάβεις στην αρχή του το θεραπεύεις. Μη φοβάσαι να πας στον γιατρό. Αν παλεύεις αυτή τη στιγμή, κουράγιο, ξέρω απόλυτα τι περνάς», κατέληξε συγκινημένη η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

