Έναν χρόνο μετά από το ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει.

Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από όταν ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε με κροτίδα σε πανηγύρι, πέρυσι το Πάσχα.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, έχασε δύο δάχτυλα και τραυματίστηκε σοβαρά στα μάτια, ωστόσο, όπως είχε δηλώσει και στο παρελθόν, επιστρέφει στη μουσική και το κλαρίνο.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα βίντεο, μέσω του οποίου δηλώνει ξεκάθαρα ότι επιστρέφει σε αυτό που αγαπάει.

Όπως αποκάλυψε, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι, ενώ στο βίντεο που δημοσίευσε αναγράφει «Comeback».

«Δεν σταμάτησα. Επιστρέφω...», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

{https://www.instagram.com/p/DXPku7_M9tQ/}