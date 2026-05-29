Τριάντα χρόνια καριέρας συμπληρώνει φέτος ο Αντώνης Ρέμος και το γιορτάζει κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν.

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου ο Αντώνης Ρέμος, καθώς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την ημέρα που μπήκε στο στούντιο με τη Μαρινέλλα το 2005.

Ο ερμηνευτής συμπληρώνει φέτος τριάντα χρόνια πορείας στη μουσική και το τραγούδι και όπως όλα δείχνουν ανατρέχει στο παρελθόν.

Στις 28 Απριλίου, ανακοίνωσε στο κοινό την απόφασή του να απέχει τη νέα σεζόν από τις νυχτερινές πίστες, ωστόσο ανανέωσε το ραντεβού του με τους θαυμαστές του για τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο.

{https://www.instagram.com/p/DY7ph2xtivf/?hl=el}

Σήμερα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα απόσπασμα από τη συνεργασία του με τη Μαρινέλλα, η οποία στις 28 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αναδρομή στο παρελθόν, μοιάζει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επέτειο των τριάντα χρόνων του στη μουσική σκηνή.