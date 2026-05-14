Από την παρουσία του τραγουδιστή δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά στην Μαρινέλλα.

Συγκίνηση προκάλεσε η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», όπου βρέθηκε καλεσμένος του Λάκη Λαζόπουλου. Ο αγαπημένος τραγουδιστής χάρισε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, ερμηνεύοντας το «Έτσι Ξαφνικά» σε ένα ιδιαίτερο ντουέτο με τη Μαρινέλλα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Η φωνή της σπουδαίας ερμηνεύτριας ακούστηκε μέσα από ηχογραφημένο υλικό και «δέθηκε» αρμονικά με τη live παρουσία του Αντώνη Ρέμου στη σκηνή, δημιουργώντας μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα που συγκίνησε κοινό και συντελεστές.

Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε με τρυφερά λόγια για τη Μαρινέλλα, τονίζοντας πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, αφού τα τραγούδια και η παρακαταθήκη τους μένουν ζωντανά μέσα στον χρόνο και περνούν στις επόμενες γενιές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές και συζητήσεις που είχαν μαζί μετά την περιπέτεια υγείας της στο Ηρώδειο, αποκαλύπτοντας πως εκείνη ανυπομονούσε να επιστρέψει ξανά στη σκηνή. «Βρήκες ημερομηνία;», του είχε πει χαρακτηριστικά, με τον Αντώνη Ρέμο να της απαντά πως σύντομα θα εμφανίζονταν ξανά μαζί.

Δείτε το βίντεο από το 6:42

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihtrb7owkw1?integrationId=eexbs17lxeknn2p}