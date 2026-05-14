Μικροπρόβλημα προκάλεσε σε σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης η πτώση στην τάση του ρεύματος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εξαιτίας της ολιγόλεπτης διακοπής του ρεύματος σε δύο σταθμούς (Βούλγαρη και Ανάληψη) υπήρξε μικρή αναστάτωση καθώς εγκλωβίστηκαν επιβάτες που ήταν εκείνη τη στιγμή στα ασανσέρ.

Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν άμεσα από την Πυροσβεστική.

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στον σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί το ασανσέρ λειτούργησε άμεσα με το που επανήλθε στην κανονική του τάση το δίκτυο.