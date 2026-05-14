Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων) από σήμερα, 14 Μαΐου και έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Νέο πρόγραμμα, ύψους 16 εκατ. ευρώ για τον αλιευτικό κλάδο ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε, μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων) από σήμερα, 14 Μαΐου και έως τις 15 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα θα έχει ως στόχο, όπως επισημάνθηκε, την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλιείας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων.

Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αλιευτικός κλάδος είναι η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου, «που πλέον παίρνει οριακές και ανησυχητικές διαστάσεις». Όπως υπογράμμισε, «δουλεύουμε μαζί με την Ευρώπη και με το υπουργείο Οικονομικών για να βρούμε λύσεις, έτσι ώστε οι Έλληνες ψαράδες να μπορούν να φέρνουν στην αγορά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που είδαμε εδώ».

Πρόσθεσε ότι στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου «χτυπά η καρδιά της ελληνικής αλιείας» και δήλωσε «εντυπωσιασμένος από την οργάνωση, την επάρκεια, αλλά και τις τιμές των προϊόντων που διακινούνται εδώ».

Από την πλευρά του, ο κ. Καδής επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε «με γρήγορα αντανακλαστικά» στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συμπλήρωσε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κρίσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες τους, να στηρίξουν τον αλιευτικό τομέα, ο οποίος πιέζεται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος που προκάλεσε η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, από τα τέλη Φεβρουαρίου έως και το τέλος του έτους.

Για «μια σημαντική επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών» έκανε λόγο ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Φρέντης Μπελέρης. «Είμαστε εδώ και μαζί, ο καθένας από τον χώρο του, θα βοηθήσουμε και θα διευκολύνουμε όλους τους αλιείς», τόνισε.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Νίκος Λυμπέρης, ανέφερε ότι ο ΟΚΑΑ είναι υπεύθυνος για τις 11 ιχθυόσκαλες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, από τις αγορές αυτές διακινούνται 60.000 τόνοι ψαριών ετησίως, έναντι 220.000 τόνων που καταναλώνουν οι Έλληνες καταναλωτές.

Τέλος, στο ζήτημα της αύξησης της τιμής του πετρελαίου αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου «Το Αιγαίο», Ευάγγελος Αραπάκης, ο οποίος εκπροσωπεί ιδιοκτήτες μηχανότρατων και γρι-γρι. «Ζητάμε οπωσδήποτε μία επιδότηση, εάν θέλουμε να παραμείνει ζωντανός ο πρωτογενής τομέας της αλιείας στην Ελλάδα, διότι με αυτές τις τιμές του πετρελαίου οδηγούμαστε στην καταστροφή», είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ