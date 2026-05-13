Φρένο στην Εθνική Τράπεζα η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων βάζει το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας με απόφασή του την οποία κηρύσσει μάλιστα προσωρινά εκτελεστή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ που προσέφυγε σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας, η σχετική αγωγή της έγινε δεκτή. Για το λόγο αυτό εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τη δικαστική εξέλιξη τους καταναλωτές.

Απόφαση σταθμός για παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς

Άμεσα εκτελεστή η απόφαση

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμό 128/2026 απόφασή του, απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς Απλό Ταμιευτήριο ή Απλός Τρεχούμενος. Η απόφαση εκδόθηκε επί αντιπροσωπευτικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ και το Πολυμελές Πρωτοδικείο την κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων στους οποίους έχει επιβάλει τη μηνιαία συνδρομή των 0,80 ευρώ.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα, με επιστολές που απέστειλε τον προηγούμενο χρόνο στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους παραπάνω λογαριασμούς καταθέσεων, γνωστοποιούσε ότι θα τους μετατρέψει σε λογαριασμούς «προνομίων», ότι θα μπορούν δηλαδή να διενεργούν μία σειρά από συναλλαγές δωρεάν. Για το λόγο αυτό, οι λογαριασμοί τους θα επιβαρύνονταν με 0,80 ευρώ το μήνα, ανεξάρτητα αν οι καταναλωτές θα έκαναν χρήση των υποτιθέμενων προνομίων. Συγχρόνως, τους έθετε μία δίμηνη προθεσμία να εναντιωθούν στην επιστολή της, ώστε να μην ισχύσει η χρέωση και το πακέτο «προνομίων». Αν, μάλιστα, ο καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους λογαριασμούς, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρείχε η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Και αυτό γιατί μία σειρά από συναλλαγές που περιλαμβάνονταν στο πακέτο και που η τράπεζα υποστήριζε ότι μπορούσαν πλέον να τις διενεργούν δωρεάν, προσφέρονταν ήδη χωρίς καμία επιβάρυνση. Έτσι λ.χ. η τράπεζα εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων τις πάγιες εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, τη μεταφορά χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως μέσω IRIS Payments, τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού κ.ά. Το γεγονός μάλιστα ότι η εν λόγω χρέωση επιβαλλόταν αυτομάτως επέτεινε ακόμη περαιτέρω τον παραπλανητικό χαρακτήρα της παρεχόμενης πληροφόρησης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, η Τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης που είχε με βάση το ν. 4537/18 και την Οδηγία 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών. Υποχρεώνει συνεπώς την τράπεζα να παύσει να χρεώνει τους καταναλωτές με την παραπάνω μηνιαία επιβάρυνση. Είναι η πρώτη φορά, μάλιστα, που πρωτόδικη απόφαση επί αντιπροσωπευτικής αγωγής κηρύσσεται ήδη προσωρινά εκτελεστή. Επιπλέον, το Δικαστήριο επιβάλλει σε βάρος της τράπεζας χρηματική ποινή 50.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η Εθνική τράπεζα οφείλει να αντιλογίσει τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν στους καταναλωτές εξαιτίας της παραπάνω παράνομης μεθόδευσης.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι τράπεζες, συστηματικά τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζουν τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών ως λογαριασμούς πληρωμών, επιδιώκοντας, με παραπλανητικές και αδιαφανείς μεθόδους, να επιβάλλουν «πακέτα υπηρεσιών» για τα οποία οι καταναλωτές δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με σκοπό να πλήξουν σε τελική ανάλυση τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει καταθέσει, άλλωστε, αντιπροσωπευτική αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, για την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ ήδη εξετάζει καταγγελίες για τρίτη συστημική τράπεζα που προχώρησε στην ίδια πρακτική χρέωσης, χωρίς να υπάρξει μάλιστα οποιαδήποτε πληροφόρηση των πελατών της.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ θα συνεχίσει με αφοσίωση και συνέπεια τον δικαστικό της αγώνα για την απαγόρευση, όχι μόνο των παραπάνω, αλλά και πολλών άλλων καταχρηστικών χρεώσεων, οι οποίες δυστυχώς επανεμφανίζονται ή εξαπλώνονται στις σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές. Καλεί δε τις αρμόδιες αρχές, και ιδίως την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, να ασκήσουν επιτέλους τις ελεγκτικές και κυρωτικές τους αρμοδιότητες και να μην συμπεριφέρονται ως παρατηρητές.

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί με τη χρέωση των 0,80 λεπτών, να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους για τον αντιλογισμό της παράνομης χρέωσης και να μας απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση.