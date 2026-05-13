Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

ο «Τhis is Athens City Festival» συνεχίζεται κατά τη διάρκεια όλου του Μαΐου, με την Allwyn να επιφυλάσσει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις.

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν τον χώρο και αφέθηκαν στους ήχους μερικών εκ των κορυφαίων εκπροσώπων της ηλεκτρονικής μουσικής της χώρας. Εκρηκτικά DJ sets έδιναν τον ρυθμό σε μια άκρως καλοκαιρινή βραδιά, με το κοινό να ζει την εμπειρία στο έπακρο.

Δυναμική ήταν η παρουσία της Allwyn, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να γυρίσουν έναν ηλεκτρονικό τροχό και να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα, όπως δωρεάν κεράσματα, προσκλήσεις για μεγάλες διοργανώσεις και πρόσβαση στη VIP Area.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι νικητές της αναβάθμισης στη VIP Area απόλαυσαν τα acts από απόσταση αναπνοής, ακριβώς πίσω από τα decks, απογειώνοντας τη μουσική εμπειρία.

{https://www.youtube.com/watch?v=2St0vG2aorE}

Το «Τhis is Athens City Festival» συνεχίζεται κατά τη διάρκεια όλου του Μαΐου, με την Allwyn να επιφυλάσσει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις στις παρακάτω εκδηλώσεις:

14 Μαΐου | Caribou (Πλατεία Αβησσυνίας)

18 Μαΐου | Billie Kark (Πλατεία Δεξαμενής)

21 Μαΐου | ΕΜΣΤ Take Over Party (Ταράτσα ΕΜΣΤ)

24 Μαΐου | Street Outdoors (Πάρκο Ελευθερίας)

25–28 Μαΐου | Greek Cinema Nights (Πάρκο Ελευθερίας)

31 Μαΐου | This is Athens City Festival – Closing Event (Οδός Αθηνάς)

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα