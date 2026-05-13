«Τα παιδιά έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ πλέον που δεν αντέχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού.

Σήμα κινδύνου για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα εξέπεμψε ο πρόεδρος του «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι ο οργανισμός απέτρεψε 768 εφήβους και νέους από αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1, ο κ. Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για έντονη αύξηση περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και τον αυτοτραυματισμό. Όπως ανέφερε, σχεδόν οι μισές επικοινωνίες που δέχεται Το Χαμόγελο του Παιδιού προέρχονται από παιδιά, εφήβους και νέους, ενώ το 46% των περιστατικών συμβουλευτικής αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «Η βιωματική σχέση μας με τα παιδιά είναι αυτή που έχει δημιουργήσει την εμπιστοσύνη και το 45 με 50% της γενικής επικοινωνίας του Χαμόγελου είναι από τα παιδιά, από τους έφηβους και από τους νέους. Έχουμε έναν κανόνα δεοντολογίας με τα παιδιά, κρατάμε την εχεμύθεια, αλλά όταν αισθανθούμε τον κίνδυνο, θα επικοινωνήσουμε με τους γονείς και με τις Αρχές. Συνήθως η οικογένεια δεν έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κι εγώ δεν είχα αντιληφθεί κάποια πράγματα για τα παιδιά μου, μην παριστάνουμε ότι είμαστε τέλειοι γονείς. Τα παιδιά, για να μην στεναχωρήσουνε τους γονείς τους για τα δικά τους προβλήματα, δεν τα μοιράζονται, όχι επειδή είναι κακός μπαμπάς ή κακή μαμά, γιατί υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι έχει πρόβλημα η οικογένεια, έχει γενικότερα πρόβλημα η κοινωνία αυτή τη στιγμή, γιατί τα ακούσματα και αυτά που βλέπουν τα παιδιά είναι καταστροφικά. Τι περιμένουμε να βγάλει η ψυχή τους; Έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ τα παιδιά πλέον που δεν αντέχουν».

Ιδιαίτερα ανησυχητικό χαρακτήρισε το γεγονός ότι μία στις τέσσερις υποθέσεις σχετίζεται με αυτοκτονικότητα ή μη αυτοκτονικό αυτοτραυματισμό, σημειώνοντας ότι από το 2021 έως το 2025 έχει καταγραφεί αύξηση 31,6% στα περιστατικά που διαχειρίζεται ο οργανισμός.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, «Βλέπουμε αυξητική τάση και ποιοτικά έντονα αυξητική τάση, δηλαδή το 46% της συμβουλευτικής που κάνουμε είναι θέματα ψυχικής υγείας. 1 στις 4 αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Υποστηρίξαμε 2.648 παιδιά, εφήβους και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικότητας. Από το 2021 έως το 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών στο Χαμόγελο. Είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά δεν είναι η πραγματική εικόνα της Ελλάδας».

Ο Κώστας Γιαννόπουλος τόνισε επίσης ότι πολλές φορές οι οικογένειες δεν αντιλαμβάνονται έγκαιρα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, καθώς οι έφηβοι συχνά επιλέγουν να μη μοιράζονται τις δυσκολίες τους για να μην επιβαρύνουν τους γονείς τους. «Τα παιδιά έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ πλέον που δεν αντέχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το κοινωνικό περιβάλλον και η καθημερινή έκθεση σε αρνητικά γεγονότα επηρεάζουν βαθιά την ψυχική τους κατάσταση.