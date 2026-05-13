Η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ μια 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Οι δύο μαθήτριες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένες προσπάθειες ανάνηψης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μία από τις δύο ανήλικες κατέληξε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή της.

Η δεύτερη μαθήτρια επανήλθε μετά από προσπάθειες ανάνηψης και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Ακολούθησε ιατρικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε αναγκαία τη μεταφορά της στο ΚΑΤ, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία της σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η 17χρονη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό οίδημα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί εξέταζαν χθες το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής.

Από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, με ειδικά κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να βρίσκονται στα σχολεία για τη στήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που επηρεάστηκαν από το τραγικό γεγονός.

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» απηύθυνε έκκληση για υπεύθυνη δημοσιογραφική και διαδικτυακή διαχείριση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η αναπαραγωγή ευαίσθητων λεπτομερειών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο για παιδιά και εφήβους που χρειάζονται υποστήριξη.