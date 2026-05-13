Ο Τραμπ και οι στρατιωτικοί του σύμβουλοι υπερεκτίμησαν τη ζημιά που μπορούσαν να προκαλέσουν οι αμερικανικές δυνάμεις στο πυραυλικό απόθεμα του Ιράν, ενώ υποτίμησαν την ανθεκτικότητα και την ικανότητα ανάκαμψης της Τεχεράνης.

Το αφήγμα Τραμπ περί «διαλυμένου ιρανικού στρατού» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα λένε οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής πίσω από κλειστές πόρτες.

Σύμφωνα με τους New York Times, το πιο ανησυχητικό για ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι το Ιράν διατηρεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 30 από τις 33 εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων που εκτιμάται πως διαθέτει κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και τάνκερ που διέρχονται από το στενό πέρασμα.

Πηγές της αμερικανικής εφημερίδας υποστηρίζουν πως σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με το επίπεδο ζημιάς που έχει υποστεί κάθε εγκατάσταση, οι Ιρανοί μπορούν να χρησιμοποιούν κινητούς εκτοξευτές για να μετακινούν πυραύλους σε άλλες τοποθεσίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους απευθείας από τις πλατφόρμες εκτόξευσης που αποτελούν μέρος των εγκαταστάσεων.

Το Ιράν διατηρεί περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών του σε όλη τη χώρα, καθώς και το 70% του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του - που περιλαμβάνει τόσο βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να πλήξουν άλλες χώρες του Κόλπου, όσο και μια μικρότερη ποσότητα πυραύλων κρουζ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων μικρότερης εμβέλειας στην ξηρά ή την θάλασσα.

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης αναφέρει πως το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση σε περίπου 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες πλέον εκτιμώνται ως «μερικώς ή πλήρως επιχειρησιακές».

Τα ευρήματα αναιρούν μήνες δημόσιων διαβεβαιώσεων από τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, πως ο ιρανικός στρατός είχε «καταστραφεί» και «δεν αποτελεί πλέον» απειλή.

Οι New York Times είχαν αναφέρει τον περασμένο μήνα ότι αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν πως το Ιράν θα μπορούσε να ανακτήσει έως και το 70% του προπολεμικού πυραυλικού του οπλοστασίου. Η Washington Post είχε επίσης αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πίστευαν πως το Ιράν διατηρούσε περίπου το 75% των κινητών εκτοξευτών του και περίπου το 70% του προπολεμικού πυραυλικού του αποθέματος.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν το δίλημμα που θα αντιμετωπίσει ο Τραμπ, εφόσον η εκεχειρία καταρρεύσει και οι δύο πλευρές επιστρέψουν στον πόλεμο. Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη εξαντλήσει τα αποθέματα πολλών κρίσιμων πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ Tomahawk, αναχαιτιστικών Patriot και βαλλιστικών πυραύλων εδάφους Precision Strike και ATACMS, ενώ οι πληροφορίες δείχνουν ότι το Ιράν διατηρεί σημαντική στρατιωτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων γύρω από το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ.

Το πέρασμα αυτό μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο της ημερήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, και το αμερικανικό ναυτικό διατηρεί πλέον σχεδόν συνεχή παρουσία στο σημείο. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία επιτηρούσαν τον αποκλεισμό του Ιράν.

Εάν ο Τραμπ έδινε την εντολή για νέες επιθέσεις, προκειμένου να περιορίσει αυτές τις ιρανικές δυνατότητες, τότε ο αμερικανικός στρατός θα έπρεπε να στραφεί και πάλι στα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών. Αυτό θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση, σε μια στιγμή που το Πεντάγωνο και οι μεγάλες εταιρείες οπλικών συστημάτων δυσκολεύονται ήδη να βρουν την «εξίσωση» για να αναπληρώσουν τα αμερικανικά αποθέματα.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι τα αποθέματα πυρομαχικών έχουν φτάσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Ιδιωτικά, αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν δώσει παρόμοιες διαβεβαιώσεις σε ανήσυχους Ευρωπαίους συμμάχους. Οι σύμμαχοι αυτοί έχουν αγοράσει δισεκατομμύρια δολάρια σε πυρομαχικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της Ουκρανίας και ανησυχούν ότι αυτά τα πυρομαχικά δεν θα παραδοθούν επειδή ο αμερικανικός στρατός θα τα χρειαστεί για να αναπληρώσει τα δικά του αποθέματα - μια ανησυχία που θα ενταθεί ακόμη περισσότερο εάν ο πρόεδρος διατάξει επιστροφή στις εχθροπραξίες με το Ιράν.